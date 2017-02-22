دبلوماسيون أجانب لدى “أمنيستـي”

عرفت الندوة الصحفية، التي عقدتها منظمة العفو الدولية، أمس، في الجزائر، لعرض تقريرها السنوي حول الجزائر، حضور عدد من الدبلوماسيين الغربيين الذين أنصتوا لما تقوله، حسينة أوصديق، ما يظهر اهتمام الغرب بالوضع العام في البلاد، خاصة في مجال حقوق الإنسان.