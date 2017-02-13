خيــارات التصدي لجــرأة كوريـــا الشمــــالية مـحـــدودة في جعبـــة تـــرامب

رغم ما قطعه على نفسه من تعهدات

رغم ما قطعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نفسه من تعهدات خلال حملته الانتخابية من انتهاج سياسة أكثر تشددا مع كوريا الشمالية، جاء رده العلني المتحفظ على إطلاق بيونجيانج أول صاروخ باليستي في عهده، ليؤكد أن الخيارات الحازمة في جعبته للحد من برامجها الصاروخية والنووية قليلة.

ويبدو حتى الآن أن الردود التي تبحثها إدارة ترامب لا تختلف كثيرا عما اتبعه سلفه باراك أوباما وتتراوح بين فرض عقوبات جديدة واستعراض القوة الأمريكية، حسبما جاء على لسان أحد المسؤولين في الإدارة.

بل إن فكرة تصعيد الضغط على الصين لكبح جماح كوريا الشمالية جربتها إدارات أمريكية متعاقبة دون طائل. غير أن بكين لا تبدي أي بادرة على التخفيف من حدة مقاومتها في عهد الرئيس الأمريكي الجديد الذي انتقدها فيما يخص التجارة والعملات وبحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

أما الردود التي تمثل تحولات كبرى على الاختبارات الصاروخية فستكون إما الرد العسكري المباشر أو التفاوض. لكن لا يبدو أن أيا منهما مطروح على المائدة، لأن الأول فيه مجازفة بحرب إقليمية والثاني سيعتبر مكافأة لبيونجيانج على سوء السلوك. كما أن أيا من الردين لا يضمن تحقيق النجاح.

وقالت بوني جليزر الخبيرة في شؤون آسيا بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن “خيارات ترامب محدودة.”

وعلى غير المتوقع جاءت تعليقات ترامب الأولية العلنية يوم السبت على إطلاق ما يعتقد أنه صاروخ ذو مدى فوق المتوسط من طراز موسودان متحفظا ومقتضبا بالمقارنة مع لهجته الحادة سابقا تجاه إيران منذ تولى منصبه في 20 جانفي الماضي.

وبنبرة رزينة في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني الزائر شينزو آبي قال ترامب للصحفيين في بالم بيتش بولاية فلوريدا “أود فقط أن يفهم الجميع وأن يدرك تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف خلف اليابان حليفنا الكبير مئة بالمائة.”

ولم يذكر الرئيس الأمريكي كوريا الشمالية ولم تصدر عنه أي بادرة على خطط لرد انتقامي على ما اعتبره كثيرون اختبارا مبكرا للإدارة الجديدة.

وكالات