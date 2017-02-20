خطــــوط حمـــراء

آخر تحديث : فبراير 20th, 2017 8:28 مساءً
فبراير 20, 2017 Wakteldjazair همسات 0
أكد، أمس، وزير الاتصال، حميد قرين، خلال إشرافه على دورة تكوينية لفائدة مهنيي الصحافة حول الحرية والمسؤولية المهنية للصحفي بالمدرسة الوطنية لعلوم الإعلام والاتصال ببن عكنون بالجزائر العاصمة، في رده على سؤال صحفي يتعلق بإمكانية خروج الصحفيين في المؤسسات العمومية والتصرف بالمعلومات، التي تقدم لهم من قبل المؤسسات الرسمية كرئاسة الجمهورية والهيئات الرسمية والوزارات، انه “يتعين على كافة الصحفيين العاملين في القطاع العمومي التقيد بما يقدم لهم، لأنه صادر من هيئة رسمية تحمل معلومات “موثوقة” غير قابلة للنقاش أو التصرف فيها”..
فبراير 20, 2017 0كشف موقع “المنتخب” المغربي، أمس، عن موعد مرتقب بحر الأسبوع المقبل، بين اللاعب ثلاثي الجنسية زين الدين مشاش،...
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