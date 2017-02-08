حناشـي يجـدد موقـفـه إزاء بـروس ويريد فتح رأسمال الشركة

شبيبة القبائل شدت الرحال أمس إلى منروفيا

جدد رئيس شبيبة القبائل، محند شريف حناشي، موقفه إزاء مدرب فريقه السابق ومدرب منتخب الكاميرون ايغو بروس،وقال „بعد تتويج بروس بكأس إفريقيا الكل مجده وجعلتموني أضحوكة عبر الفايسبوك، ومواقع التواصل الاجتماعي وأنا لن أتراجع عن ما صرحت به سابقا، وأتشبث بموقفي، بأن ما حققه في الكاميرون لا يحسب له، بل لطاقمه المساعد الذي يقوم بكل شيء، فهو أشبه بالخضرة فوق الطعام، ولا يتحرك من دكة الاحتياط، ولا يقوم بشيء سوى فقط بوضع التشكيلة“.

“هذه هي حقيقة تدخلي في مهام بروس“

وعاد حناشي بالحديث إلى ما حدث له مع بروس وحادثة تدخله في وضع التشكيلة، حيث قال „إليكم اللاعبين واسألوهم إن كنت أتدخل في وضع التشكيلة، وما حدث في تلك المباراة هو أن بروس تخوف وقال لي لا يوجد لاعبون بداعي أن التشكيلة كانت مبتورة وتشهد غيابات، فاخترت أنا اللاعبين، هذه هي الحقيقة. لكن أقول منتخب الكاميرون استحق التتويج والتحكيم في دورة الغابون كان في المستوى“.

“سأفتح رأس المال لأني أعمل لوحدي“

وواصل حناشي حديثه أنه يسعى لفتح رأسمال الشركة، وقال „أنا أعمل لوحدي رفقة اثنين من المسيرين، وأشعر بالضغط وأرحب بكل من يريد المساهمة، والباب مفتوح للجميع بدون استثناء، لأني في الحقيقة أعمل بمفردي“.

“رحموني وموسوني ابنا الفريـــــق وهـــما من اتصلا بي“

أكد حناشي مباشرة بعد نهاية المواجهة أمام سطيف، خبر التحاق المدرب مراد رحموني وفوزي موسوني، وذكر „الطاقم الفني الجديد من أبناء الفريق والكل يعرفهم، ويتعلق الأمر برحموني وموسوني اللذين اتصلا بي وأكد رغبتهما في إنقاذ الفريق وأنا أرحب بهما“.

“هدفنا التركيز على البطولة والكأس ومنافسة الكاف ليست أولوية“

ذكر رئيس الشبيبة، في حديثه أن هدف الفريق في الفترة الحالية هو التركيز على البطولة والكأس، أما منافسة كأس الاتحاد الإفريقي ليست أولوية، ولن يضغط على اللاعبين، خاصة وأن الفريق يمر بمرحلة حرجة.

جدير بالذكر أن وفد الشبيبة شد الرحال أمس إلى العاصمة الليبيرية منروفيا، في رحلة ستدوم 15 ساعة يترأس البعثة مبعوث من الفاف.



العربي شريف