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يومية وطنية اخبارية

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حملــــة “فايسبوكيــــة”

فبراير 11, 2017 همسات 0

حملــــة “فايسبوكيــــة”

يبدو أن الوزير السابق ورئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، قد سبق الأحداث وباشر حملته للتشريعيات المقبلة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما “فايسبوك”، إذ أن مناضليه عبر الشبكة يباشرون عمليات نشر جميع تحركاته في الولايات عن طريق مقاطع فيديوهات يظهرون فيها تصريحاته وكل التفاصيل، التي تخص التشريعيات المقبلة، ليكون بذلك قد سبق عددا كبيرا من الأحزاب بهذه الخطوة.

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