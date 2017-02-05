”حققنـــا أغلبيــة ساحقــة فـــي البرلمـــان بفضـــل الرئيـــــس”

العضو المنسحب من المكتب السياسي، حسين خلدون، لـ”وقت الجزائر:”

“ترشحـــــت للتشريعيــــــــات التزامــــــا مـــــع الرئيــــس”

يتحدث حسين خلدون، المنسحب من منصبه كعضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام في “الأفلان”، عن فضل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في كون الحزب هو قوة سياسية أولى في البلاد. وبصراحة يعترف أن الحزب حقق أغلبية ساحقة غير مسبوقة في البرلمان سنة 2012، بتدخل الرئيس. ومنه يقول خلدون إن الرئيس أدى ما عليه ويبقى على الحزب مسؤولية الحفاظ على موقعه ورصيده الحالي في البرلمان بمناسبة التشريعيات المقبلة.

“وقت الجزائر”: يعترف حسين خلدون، المنسحب من منصبه كعضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام في “الأفلان”، بأن رئيس الجمهورية هو صاحب الفضل في كون الحزب هو قوة أولى في البلاد؟

خلدون: نعم هذا ما عبرت عنه، ومن خلال وسائل إعلام، إن صاحب الفضل الأول في أننا قوة سياسية أولى في البلاد هو رئيس الجمهورية، ونحن في الحزب ممتنون له بذلك.. هذا عرفانا بفضله وهو رئيس للحزب.

حينما تعبر علنا عن هذا الموقف، ومنذ انسحابك من منصبك في المكتب السياسي، فمن المؤكد أنك تقصد خلفية ما؟

أنا وفي لرئيس الجمهورية منذ سنة 1999، ومازلت أقولها دائما إني وفي له، واعترف بفضله في أن الأفلان هو قوة سياسية أولى، فليس في هذا خلفية أو قراءات أخرى، عدا الاعتراف بفضله.

”الأفلان” حصد 220 مقعد في المجلس الشعبي الوطني بفضل رئيس الجمهورية، عندما دعا وقتها إلى التصويت عليه، وهذه المرة ليس منتظرا من الرئيس التدخل، لعدة اعتبارات، فهل ينتهي فضل الرئيس فلا يكون الحزب قوة أولى في التشريعيات المقبلة؟

كان له الفضل في أننا حققنا أغلبية ساحقة في تلك التشريعيات. الرئيس أدى ما عليه، وهذه المرة الكرة في مرمانا كإطارات حزب، فعلينا قراءة رسالته لمناسبة ذكرى نوفمبر جيدا، وعلينا اعتماد خطاب سياسي جديد يتبنى تعبئة وطنية شاملة، مع التركيز على عنصر الشباب(..).

بلا دعم الرئيس، “الأفلان” مهدد في موقعه كقوة أولى في البلاد؟

الرئيس أدى ما عليه، ومن مسؤوليتنا الحفاظ على “الأفلان” قوة أولى دائما. إن رهاننا في 2017 هو لتحقيق لم الشمل داخل الحزب، وهو الرهان الذي إن تحقق سيضمن لنا الحفاظ على موقعنا. ومهما كانت الظروف والأحوال، فإن “الأفلان” سينتصر ويبقى قوة سياسية أولى دون شك. الرهان في الانتخابات المقبلة هو حصد المزيد من المقاعد، ويبقى السؤال هل سنحقق هذا الرهان أم لا.

سقف “الأفلان” المعتاد في البرلمان قبل تشريعيات 2012، كان يتراوح ما بين 110 و130 مقعد، فهل رهانه هو تجاوز هذا السقف، هذه المرة، أم تجاوز سقفه الحالي (220) الذي كان بفضل تدخل رئيس الجمهورية؟

قبلها بلغنا سقف 136 (يقصد في انتخابات 2007) وسنكون هذه المرة مسؤولين على تعزيز السقف المحقق في التشريعيات الأخيرة، فلو تضمنت قوائم مرشحينا أصحاب الكفاءات والأوفياء لرئيس الجمهورية، سنحقق هذا الرهان، ونعزز مكانتنا كقوة سياسية أولى.

رئيس الجمهورية إن لم يستمر بعد انقضاء عهدته الحالية، يمكن توقع انتهاء “الأفلان” كقوة أولى، فهل الحزب متأكد من أن الرئيس سيلبي دعوته للترشح لعهدة خامسة في 2019؟

في أدبيات “الأفلان” هو أن رئيسه هو مرشحه في الرئاسيات، ومن حيث المبدأ، فإن رئيس الجمهورية هو مرشحنا لموعد 2019. هذا الموعد لا زال بعيدا ونحن نتحدث حاليا عن انتخابات 2017.

استقلت من المكتب السياسي لـ “الأفلان”، مؤخرا، ولا زلت تتحدث بصفتك قياديا في نفس المكتب؟

أنا مستقيل من منصبي كعضو مكتب سياسي مكلف بالإعلام، لأنه من غير اللجنة المركزية، لا جهة مخولة بإصدار قرار بشأن استقالتي هذه، والتي تمت بصفة معلنة ولم أقدمها لجهة، فإنني دائما اعتبر نفسي عضو مكتب سياسي بحكم القانون، سوى أن عضويتي هذه مجمدة فقط، بحكم استقالتي. هناك من طلبوا مني الترشح لتشريعيات 2017، ولأني معروف بوفائي لرئيس الجمهورية، فقد ترشحت لها رسميا، ضمن قائمة الحزب لولاية الطارف.

^ ”الأفلان” بمرشحين أوفياء لرئيس الجمهورية، هل يعني في المقابل أن هناك مرشحين غير أوفياء له عن ذات الحزب؟

-بالنسبة لنا كقيادة فإن الشرط الأول هو أن يكون جميع مرشحينا من بين الأوفياء لرئيس الجمهورية، ومن غيرهم سيمنع الترشح ضمن قوائمنا على من هم ليسوا أوفياء له، هؤلاء معروفون، بينهم من غير موقعه إلى حزب آخر ومن دعم مرشحا آخر في رئاسيات سابقة، ولن يقبل الحزب بعودة هؤلاء.

سأله: عبد العالي خدروش