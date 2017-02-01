حــل تكتـــل المعارضـــة تلقائيــا بعـــد التشريعيـــــات

يُجمــّد لقاءاتـــه الدوريــة خــلال الأشهــر القادمــة

تحدثت مصادر في المعارضة، لـ”وقت الجزائر”، عن احتمال انقطاع تنسيقية الانتقال الديمقراطي، وهيئة التشاور والمتابعة (لمجموعة مازافران)، عن لقاءاتها الدورية طيلة الأشهر المقبلة، مع إمكانية حل تكتل المعارضة تلقائيا، بعد الانتخابات المقبلة.

قالت المصادر إنه “من المستبعد أن تبرمج المعارضة اجتماعات أخرى دورية لها، ضمن هيئة التشاور والمتابعة، قبل موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، مثلما يُستبعد أن يتقرر لقاء قبلها لتنسيقية الانتقال الديمقراطي”. لتضيف “لا يوجد ما يوحي بإمكانية عقد لقاء دوري، خاصة في إطار هيئة التشاور، وبعد الانتخابات التشريعية لسنا ندري هل سيتم استئناف اللقاءات الدورية من عدمه، فمن غير المستبعد أن يستمر الانقطاع، حتى موعد الانتخابات المحلية في الخريف القادم، وأن لا تكون هناك اجتماعات دورية للمعارضة طيلة السنة الجارية”.

وتنشغل مكونات المعارضة، منذ فترة، بالانتخابات التشريعية، بينما حدث وأن قاطعت أطراف في المعارضة آخر لقاء دوري جرى قبل أيام، في إطار هيئة التشاور بمقر حركة مجتمع السلم مؤخرا.

وإذ كرس هذا اللقاء انقساما في الموقف، بين تيار المشاركة وتيار المقاطعة، داخل تكتل المعارضة، إلى حد التشكيك في التزامات بعضهم مع المعارضة. فمن غير المستبعد أن يحل تكتل المعارضة تلقائيا، بعد الانتخابات المقبلة.

وبحسب المصادر، فإن “هذا وارد، وهو مرتبط بطبيعة الخريطة السياسية، التي ستفرزها الانتخابات المقبلة، ومنها ما تعلق خصوصا بتشكيلة البرلمان والحكومة”.

وتقصد المصادر أن نتائج الانتخابات التشريعية هي التي ستحدد دور المعارضة الحالية مستقبليا، وما إن كان في وسعها مواصلة عملها، ضمن إطارها التشاوري، القائم منذ التوقيع على أرضية مازافران في 2014.



عبد العالي خدروش