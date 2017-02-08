حجيمــــــي يـــرافع لتــــرشح الأئمــــة في الانتخـــابات

بشرط أن يكون ذلك بعيدا عن المساجد

أفادت نقابة الأئمة، أن الإمام لديه الحق في الترشح للانتخابات المقبلة، كونه مواطن جزائري ويملك جميع حقوقه المدنية والسياسية، شريطة أن لا يستغلوا المساجد لهذه الاستحقاقات.

قال رئيس نقابة الأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، جلول حجيمي، في حديثه لـ “وقت الجزائر”، إن الإمام من حقه الترشح شأنه شأن المواطن، خاصة وأن كل الفئات لها الحق في ذلك، سواء تحت غطاء حزبي، بتقديم ملف الترشح اسم حزب معين أو من خلال قائمة حرة”، متسائلا: إذا كان وزير الشؤون الدينية والأوقاف، له الحق في الترشح، فلما لا يترشح الإمام في الانتخابات؟.

وأردف رئيس نقابة الأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، أنه لا يوجد أي قانون يمنع ترشح الأئمة لانتخابات، كونه مواطن جزائري، ويملك جميع الحقوق المدنــــــية، مشترطا في ذلك عدم استعمال المساجد لأغراض شخصية أو ربح الأصوات من المصلين.

وحسب حجيمي، فإن الإمام يتمتع بكل الحقوق التي يملكها المواطن العادي، بما في ذلك المواطنة، وهو ما يؤهله لممارسة نشاطه السياسي بعيدا عن المسجد طبعا، مشددا على “ضرورة عدم استغلال المؤسسة الدينية وخطابه للترويج لبرنامج معين أو شريحة معينة، وهذا خلال المدة التي تسبق الانتخابات سواء كانت التشريعيــــة أو المحلية، حيث أكد على ضرورة الالتزام بذلك خدمة لرسالة الإمام” .

وفي رده بشأن كسب أصوات مدافعة عن الأئمة في حال اعتلاء عددا منهم قبة البرلمان، أكد ممثل الأئمة، أن “هذا يتوقف على نية وقصد البرلماني، بما أنه خرج من رحم شريحة الأئمة التي لا تزال تعاني التهميش، بما أن انشغالاتها ومطالبها تأبى الوزارة تجسيدها”، مشيرا في هذا الباب، أنه “من المؤكد أن الفئة التي يمثلها، تحتاج فعلا لأطراف تدافع عن حقوقها في مجلس الشعب، لاسيما وأن هؤلاء يعانون من مشاكل مهنية واجتماعية، ولم تجد لحد الآن آذان صاغية، بالرغم من أنها أول فئة تطلبها الحكومة في حالة الطوارئ مثلما حدث في الاحتجــــاجات الأخيرة، أين أصدرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعليمة لجميع الأئمة عبر كـــــافة التراب الوطني، لنصح الشعـــب وعدم خروجه إلى الشارع، تفــــاديا لأي انزلاقات أو أعمال شغب” .

صبرينة دلومي