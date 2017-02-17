حتى المعارضة تهمش شمال سطيف!

كنا نعتقد أن المنطقة الشمالية لولاية سطيف مهمشة فقط من وزراء حكومة سلال، ليتبين بأن المعارضة هي الأخرى “خارجة فيها طاي طاي”، فأول أمس، بدأ رئيس حركة مجتمع السلم “حمس”، عبد الرزاق مقري، جولته الجوارية إلى ولاية سطيف، ونزل فيها بـ08 بلديات كاملة، دون زيارة إلى المنطقة الشمالية، رغم أنها تحتضن أحسن رؤساء بلديات محسوبين على حزب مقري!