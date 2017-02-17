آخر تحديث : فبراير 17th, 2017 9:13 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

حتى المعارضة تهمش شمال سطيف!

فبراير 17, 2017 همسات 0

حتى المعارضة تهمش شمال سطيف!

كنا نعتقد أن المنطقة الشمالية لولاية سطيف مهمشة فقط من وزراء حكومة سلال، ليتبين بأن المعارضة هي الأخرى “خارجة فيها طاي طاي”، فأول أمس، بدأ رئيس حركة مجتمع السلم “حمس”، عبد الرزاق مقري، جولته الجوارية إلى ولاية سطيف، ونزل فيها بـ08 بلديات كاملة، دون زيارة إلى المنطقة الشمالية، رغم أنها تحتضن أحسن رؤساء بلديات محسوبين على حزب مقري!

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    فبراير 17, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 15, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 14, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 13, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 12, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 11, 2017

همسات

سكن اجتماعي لزهية بن عروس!

سكن اجتماعي لزهية بن عروس!

فبراير 17, 2017 0

اتهم النائب ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية، شافع بوعيش، مقدمة الأخبار السابقة، زهية...
اقرأ المزيد
لعمامرة يحسس الجاليـــــــة

لعمامرة يحسس...

فبراير 17, 2017 0

وعلـــــي يستجيـــــب لصالحـــــي

وعلـــــي يستجيـــــب...

فبراير 17, 2017 0

حتى المعارضة تهمش شمال سطيف!

حتى المعارضة تهمش شمال...

فبراير 17, 2017 0

ماضـــــوي محبـــــط !

ماضـــــوي محبـــــط !

فبراير 17, 2017 0

رسالــــة عيـــــة إلـــــى عيســـى

رسالــــة عيـــــة ...

فبراير 15, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

فبراير 2017
س د ن ث ع خ ج
« يناير    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  