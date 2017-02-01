جمــاعات ســـورية تحـصل على دعـم أمريكي أكبـر

من أجل محاربة “داعش”

قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة أول أمس، إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية زاد من دعمه لحلفائه السوريين، وقدم لهم عربات مدرعة لأول مرة مع استعدادهم لبدء مرحلة جديدة من هجوم على الرقة.

يشن تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي تهيمن عليه جماعة وحدات حماية الشعب الكردية هجوما، يستهدف السيطرة على مدينة الرقة مقر عمليات تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.وقال مصدر عسكري كردي لرويترز شريطة عدم نشر اسمه، إن المرحلة القادمة من الحملة على الرقة تهدف إلى قطع كل الطرق المتبقية المؤدية إلى المدينة بما في ذلك الطريق إلى محافظة دير الزور، وهي معقل آخر لتنظيم الدولة الإسلامية.

ومن المتوقع، أن يحتل تحالف قوات سوريا الديمقراطية مكانا بارزا في استراتيجية ترامب لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، حيث مازال التنظيم يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي التي تمتد إلى الحدود العراقية.

وقال طلال سلو، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة زود تحالف قوات سوريا الديمقراطية بالمركبات المدرعة خلال الأيام الأربعة أو الخمسة الماضية. وامتنع عن تحديد عدد المركبات التي تم تقديمها.

وقال “سابقا لم يكن يأتينا (الدعم) بهذا الشكل. كان يأتينا… أسلحة خفيفة وذخائر.”

وأضاف “توجد بوادر دعم كامل من الأمريكان جديد أكثر من السابق لقواتنا.”

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أول أمس، إن هذه المركبات قُدمت للعناصر العربية داخل تحالف قوات سوريا الديمقراطية “في إطار سلطاتنا الحالية لتعزيزهم”، وليس هناك تغيير في السياسة.

وكالات