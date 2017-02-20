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“تيسلا” تــــدشــــن سيـــــاراتهــــا الكـــهربـــــائيـــــــــــة

فبراير 20, 2017 سيارات 0

“تيسلا” تــــدشــــن سيـــــاراتهــــا الكـــهربـــــائيـــــــــــة

شنت صانعة السيارات الكهربائية “تيسلا” اليوم أول تواجد لها في دول الخليج وذلك عن طريق مدينة دبي حيث إقامة حفل كبير وفتحت باب استقبال طلبات العملاء لحجز موديل إس وموديل إكس، وكما يمكن زيارة استوديو التصميم الإلكتروني لشرائها أو طلب تعديلات عليها على أن يتم تسليمها للعملاء خلال الصيف المقبل.
وعلى إثر ذلك تعتزم “تيسلا” على بناء متجر ومركز خدمة بشارع الشيخ زايد بالقرب من دبي مول وسيتم افتتاحهما بجويلية المقبل، ولن تقتصر وظيفة المتجر على بيع سيارات “تيسلا” بل سيوفر الفرصة للزوار لتجربة سيارات “تيسلا” والتعرف على مزايا امتلاك سيارة كهربائية.
إلى جانب كل ذلك فتيسلا عازمة على طرح متجر ومركز للخدمة في أبو ظبي خلال العام المقبل، كما أنها قد قامت بالفعل بتصميم محطات للشحن بأنحاء الإمارات تضم 26 محطة لإتاحة شحن المركبات خلال “دقائق معدودة”، وتنوي “تيسلا” إضفاء 50 محطة شحن أخرى قبل نهاية العام الجاري. «تيسلا” موديل إس P100D الأعلى أداءً يتسارع من الصفر وحتى 100 كيلومتر خلال 2.7 ثانية، ومتاحة بنظام دفع خلفي أو رباعي ومدى شحنتها الكهربية يكفي لقطع السيارة 632 كيلومتر.
أما موديل “إكس” الأعلى أداءً فهي تتسارع من الصفر وحتى 100 كيلومتر خلال 3.1 ثانية، ومتاحة حصريا بنظام دفع رباعي ومدى شحنتها الكهربية يكفي لقطع السيارة 565 كيلومتر.

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