“تيسلا” تــــدشــــن سيـــــاراتهــــا الكـــهربـــــائيـــــــــــة

آخر تحديث : فبراير 20th, 2017 8:29 مساءً
فبراير 20, 2017 Wakteldjazair سيارات 0
شنت صانعة السيارات الكهربائية “تيسلا” اليوم أول تواجد لها في دول الخليج وذلك عن طريق مدينة دبي حيث إقامة حفل كبير وفتحت باب استقبال طلبات العملاء لحجز موديل إس وموديل إكس، وكما يمكن زيارة استوديو التصميم الإلكتروني لشرائها أو طلب تعديلات عليها على أن يتم تسليمها للعملاء خلال الصيف المقبل.
وعلى إثر ذلك تعتزم “تيسلا” على بناء متجر ومركز خدمة بشارع الشيخ زايد بالقرب من دبي مول وسيتم افتتاحهما بجويلية المقبل، ولن تقتصر وظيفة المتجر على بيع سيارات “تيسلا” بل سيوفر الفرصة للزوار لتجربة سيارات “تيسلا” والتعرف على مزايا امتلاك سيارة كهربائية.
إلى جانب كل ذلك فتيسلا عازمة على طرح متجر ومركز للخدمة في أبو ظبي خلال العام المقبل، كما أنها قد قامت بالفعل بتصميم محطات للشحن بأنحاء الإمارات تضم 26 محطة لإتاحة شحن المركبات خلال “دقائق معدودة”، وتنوي “تيسلا” إضفاء 50 محطة شحن أخرى قبل نهاية العام الجاري. «تيسلا” موديل إس P100D الأعلى أداءً يتسارع من الصفر وحتى 100 كيلومتر خلال 2.7 ثانية، ومتاحة بنظام دفع خلفي أو رباعي ومدى شحنتها الكهربية يكفي لقطع السيارة 632 كيلومتر.
أما موديل “إكس” الأعلى أداءً فهي تتسارع من الصفر وحتى 100 كيلومتر خلال 3.1 ثانية، ومتاحة حصريا بنظام دفع رباعي ومدى شحنتها الكهربية يكفي لقطع السيارة 565 كيلومتر.
فبراير 20, 2017 0كشف موقع “المنتخب” المغربي، أمس، عن موعد مرتقب بحر الأسبوع المقبل، بين اللاعب ثلاثي الجنسية زين الدين مشاش،...
فبراير 20, 2017 0
فبراير 20, 2017 0
فبراير 20, 2017 0
فبراير 20, 2017 0
فبراير 19, 2017 0
فبراير 19, 2017 0رئيس حركة الإصلاح، فيلالي...
فبراير 10, 2017 0رئيس جيل جديد، جيلالي سفيـــان،...
فبراير 06, 2017 0أميـــن عـــام حركة النهضة محمد...
فبراير 04, 2017 0رئيس جمعية أولياء التلاميذ،...
فبراير 19, 2017 0إعلان الرئيس التركي، رجب طيب...
فبراير 18, 2017 0تصاعدت إشارات في الأيام الماضية...
فبراير 17, 2017 0سجّل الجنرال المتقاعد مايكل ت....
فبراير 12, 2017 0لم يترك الرئيس الأمريكي دونالد...
أكتوبر 10, 2016 2تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
فبراير 17, 2017 1الآلاف من رفـــــات الشهداء في مقابــر جماعيــة، والكل يتنصـل من المسؤوليـة، لكنــــه يحتفل بيومهم الوطني باقات ورد كثيرة سيتم وضعها اليوم على قبور الشهداء...
أبريل 25, 2016 0
أبريل 09, 2015 0