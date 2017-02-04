توقيف طبيبة مـختصة في ترويج مهلوسات ببومرداس

آخر تحديث : فبراير 4th, 2017 8:28 مساءً
فبراير 04, 2017 Wakteldjazair الأخيرة 0
حجز 2942 قرص مهلوس ومبالغ مالية
تمكنت فرقة البحث والتدخل „BRI“ التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس من تفكيك شبكة إجرامية مختصة بالمتاجرة في المؤثرات العقلية تتضمن طبيبة مختصــة، فيما تم حجز 2942 قرص من المؤثرات العقلية ومبالغ مالية معتبرة.
تعود أحداث القضية إلى تلقي الفرقة المختصة معلومات حول مسير مقهى انترنت بمدينة الثنية، يقوم بترويج الأقراص المهلوسة، فور ذلك باشرت مصالح الفرقة للتحريات بتحديد هوية المشتبه فيه، حيث انتقلت إلى المحل الذي يشغله، وبعد عملية ترصد للتأكد من المعلومات، تم توقيف المعني ويتعلق الأمر بالمدعو „د.ص“، 29 سنة رفقة شريك له المدعو „ح.ح“ 25 سنة، حيث ضبـــط بحوزتهما 33 قرص مهلوس، بالإضــافة إلى مبالغ مالية تعتبر من عائدات ترويج الأقراص المهلوسة.
ومن خلال مجريات التحقيق، تبين أنهما يحصلان على المؤثرات العقلية بشهادات طبية تسلم لهما من قبل طبيبة مختصة في الأمراض العقلية، ويتعلق الأمر بالمدعوة „د.ن“ ويقومان باقتنائها بتواطؤ مع صاحب صيدلية كائنة بنفس المدينة، فور ذلك قامت عناصر الفرقة بتوقيفها، أين تم حجز 2909 قرص من المؤثرات العقلية على مستوى مكتب الطبيبة.
وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس، الذي أمر بإيداع المتهمين رهن الحبس، فيما تم وضع المدعو“ح.ح „ والصيدلي تحت الرقابة القضائية عن تهم تقديم وصفات طبية تحتوي على المؤثرات العقلية، ترويج المؤثرات العقلية، حيازة المؤثرات العقلية قصد الاستهلاك والخيانة.
نادية.ب
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