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توسيع مساحات غرس أشجار الزيتون بالجلفة

فبراير 17, 2017 أخبار محلية 0

توسيع مساحات غرس أشجار الزيتون بالجلفة

ستصل 19 ألف هكتار

تعمل السلطات المحلية بولاية الجلفة على توسيع مساحات غرس أشجار الزيتون لتصل إلى 19 ألف هكتار وهي التي تتربع مساحتها الإجمالية حاليا على 11.000 هكتار، جاءت بعد الاهتمام الذي أولاه الفلاحون بهذه الشعبة التي هي في تطور ملحوظ عاما بعد عام.
وقد كانت الفرصة سانحة لوالي الولاية ساعد آقوجيل للوقوف خلال هذا الأسبوع على عدد من المستثمرات الفلاحية بالجهة الشمالية للولاية ببلديات بنهار البيرين عين وسارة والقرنيني والتي تختص بعديد من الفروع الفلاحية أهمها إنتاج اللحوم البيضاء والأشجار المثمرة وكذا غراسة الزيتون التي أخذت طابعا خاصا من حيث تكثيف الغرس والاهتمام بهذه الشعبة التي تسير بطرق جد عصرية بالاعتماد على الآلات المتطورة في المتابعة والسقي وجني المحصول.
وتعمل هذه المستثمرات التي استطاع ملاكها الخواص تطوير شعبة الزيتون إدماج كثير من الشعب داخل المساحة الواحدة – التي منها ما يتربع على 1000 هكتار- حيث ترقية شعبة الأشجار المثمرة كما هو الحال للوز الذي أصبح تجربة نموذجية ذات نجاعة ومردودية على مستوى هذه المستثمرات التي يغرس فيها على مساحات منها ما يتعدى الـ70 هكتارا.
واستطاع المستثمرون الخواص بذات المنطقة تطوير شعبة تربية الدواجن وإنتاج اللحوم البيضاء، والذي يعرف مؤشرها تطورا كبيرا وهي التي تساهم بقدر كبير من الإنتاج الوطني.
جدير بالذكر واستنادا لمعطيات مصالح الفلاحة تم تحقيق إنتاج فاق 223 ألف قنطار من الزيتون في حملة جني المحصول لموسم 2016-2017 بارتفاع ناهز الـ20 ألف قنطار إضافية لما كان مسطرا في عقود النجاعة بهذه الولاية.
واج

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