تلاعبــات فــــي تأمينـــات السيـــارات

آخر تحديث : فبراير 13th, 2017 8:50 مساءً
فبراير 13, 2017 Wakteldjazair همسات 0
كشف يوسف بن ميسة، المدير العام لشركة التأمين “لاكات”، وعضو في الإتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، على هامش منتدى “المجاهد”، أن دراسة غير رسمية كشفت عن تلاعبات في فرع التأمينات على السيارات قد بلغت ما بين 15 إلى 20 بالمائة، من خلال التلاعب في الأرقام فيما يخص التصريح بالأضرار، وتأتي هذه الدراسة في غياب أرقام رسمية من وزارة المالية المسؤولة الأولى عن قطاع التأمينات.
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