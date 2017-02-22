آخر تحديث : فبراير 22nd, 2017 10:23 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

تفاح الألب كمنبه

فبراير 22, 2017 في نفس الوقت, في نفس الوقت 0

تفاح الألب كمنبه

على الجزائر أن تستعد لمواجهة العديد والعديد من حوادث „تفاح الألب“، التي بينت إلى أي حد كانت أموال الخزينة العمومية تدعم اقتصادات أجنبية، فرنسية أو غيرها، خلال فترة البحبوحة، بدل توجيه الدعم نحو المنتوج المحلي.
ضيعنا سنوات عديدة وأموالا باهظة لنستفيق في الأخير، بسبب صدمة بترولية أعادت لنا صوابنا ووعينا بضرورة الكف عن البذخ والتبذير، الذي لازمنا وفرض علينا تكاسلا كاد يعصف بما تبقى من اقتصاد وفلاحة.
المغـــــزى من قضـــيـــة „تفــــاح الألــــب“ لا يتعلــق بالضرورة بمعاكسة المستعمر القديم، ومحاولة إثبات سيادة قرارنا لمسؤوليه، وإن كان هذا هدفا محمودا أيضا، المغزى يكمن في مراجعة سياسات انتحارية لم تتحلى بالشجاعة الكافية لوقف بارونات الاستيراد المتحالفة مع منتجي الدول الأجنبية لإغراق السوق الوطنية، واستنزاف احتياطي العملة الصعبة طيلة سنوات الأريحية المالية، لنستفيق في الأخير مرغمين لا أبطالا، ونقرر أخيرا وقف المهزلة.
النتيجة فيما يخص قضية التفاح هو عودة قوية للفلاحين الجزائريين إلى أراضيهم، بعد زوال المنافسة غير الشريفة وانفتاح السوق لسلعتهم، ما يعني استيقاظ شعبة اقتصادية كاملة قادرة على توفير مناصب الشغل تزويد السوق الوطنية بحاجياتها.
بالطبع بداية هذا التحول ستكون صعبة للمستهلك والفلاح على حد سواء، لكن الميكانيزمات ستتحسن مع مرور الوقت، وسيجد الجميع ضالته، ويا حبذا لو تطبق مثل هذه القرارات على شعب وسلع أخرى غير التفاح والفواكه.
لا يوجد أي عيب في أن تدعم دولة تدعي الليبيرالية اقتصادها المحلي، ففي الأخير، لن نكون ملكيين أكثر من الملك ولا ليبيراليين أكثر من فرنسا التي حاولت الضغط على الجزائر سياسيا قصد تسويق سلعة كاسدة، وهذا السلوك لا يمت لقواعد السوق بصلة، لكنه سلوك دفاعي مشروع، ينبغي للحكومة الجزائرية أن تقتدي به.


نسيم براهيمي

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    فبراير 22, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 21, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 20, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 19, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 18, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 17, 2017

همسات

غولام لن يجدد عقده مع نابولي

غولام لن يجدد عقده مع نابولي

فبراير 22, 2017 0

كشفت صحيفة “آل ماتينو” الإيطالية، أمس، أن إدارة نادي نابولي قد قررت إيقاف مفاوضاتها مع الدولي الجزائري فوزي...
اقرأ المزيد
بطاقة الناخب للتسجيل فـي قفة رمضان!

بطاقة الناخب للتسجيل فـي...

فبراير 22, 2017 0

دبلوماسيون أجانب لدى “أمنيستـي”

دبلوماسيون أجانب لدى...

فبراير 22, 2017 0

“الطلابي الحر” يمارس السياسة

“الطلابي الحر” يمارس...

فبراير 21, 2017 0

إيزم رئيسا لعهدة جديدة

إيزم رئيسا لعهدة جديدة

فبراير 21, 2017 0

تكريـــم أم إهانـــــة؟

تكريـــم أم إهانـــــة؟

فبراير 21, 2017 0

تحقيقات

صوتهم من “الحُفر” يناديكم.. ألا تسمعــون؟!

صوتهم من “الحُفر” يناديكم.. ألا...

فبراير 17, 2017 1

الآلاف من رفـــــات الشهداء في مقابــر جماعيــة، والكل يتنصـل من المسؤوليـة، لكنــــه يحتفل بيومهم الوطني باقات ورد كثيرة سيتم وضعها اليوم على قبور الشهداء...
اقرأ المزيد
لجنة متابعة وزارية مشتركة لتسهيل الاستثمار

لجنة متابعة وزارية مشتركة...

أبريل 25, 2016 0

إسقاط تاء التأنيث طوعا والذكورية في خبر كان

إسقاط تاء التأنيث طوعا...

أبريل 09, 2015 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

فبراير 2017
س د ن ث ع خ ج
« يناير    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  