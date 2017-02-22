تفاح الألب كمنبه

آخر تحديث : فبراير 22nd, 2017 10:23 مساءً
فبراير 22, 2017 Wakteldjazair في نفس الوقت, في نفس الوقت 0
على الجزائر أن تستعد لمواجهة العديد والعديد من حوادث „تفاح الألب“، التي بينت إلى أي حد كانت أموال الخزينة العمومية تدعم اقتصادات أجنبية، فرنسية أو غيرها، خلال فترة البحبوحة، بدل توجيه الدعم نحو المنتوج المحلي.
ضيعنا سنوات عديدة وأموالا باهظة لنستفيق في الأخير، بسبب صدمة بترولية أعادت لنا صوابنا ووعينا بضرورة الكف عن البذخ والتبذير، الذي لازمنا وفرض علينا تكاسلا كاد يعصف بما تبقى من اقتصاد وفلاحة.
المغـــــزى من قضـــيـــة „تفــــاح الألــــب“ لا يتعلــق بالضرورة بمعاكسة المستعمر القديم، ومحاولة إثبات سيادة قرارنا لمسؤوليه، وإن كان هذا هدفا محمودا أيضا، المغزى يكمن في مراجعة سياسات انتحارية لم تتحلى بالشجاعة الكافية لوقف بارونات الاستيراد المتحالفة مع منتجي الدول الأجنبية لإغراق السوق الوطنية، واستنزاف احتياطي العملة الصعبة طيلة سنوات الأريحية المالية، لنستفيق في الأخير مرغمين لا أبطالا، ونقرر أخيرا وقف المهزلة.
النتيجة فيما يخص قضية التفاح هو عودة قوية للفلاحين الجزائريين إلى أراضيهم، بعد زوال المنافسة غير الشريفة وانفتاح السوق لسلعتهم، ما يعني استيقاظ شعبة اقتصادية كاملة قادرة على توفير مناصب الشغل تزويد السوق الوطنية بحاجياتها.
بالطبع بداية هذا التحول ستكون صعبة للمستهلك والفلاح على حد سواء، لكن الميكانيزمات ستتحسن مع مرور الوقت، وسيجد الجميع ضالته، ويا حبذا لو تطبق مثل هذه القرارات على شعب وسلع أخرى غير التفاح والفواكه.
لا يوجد أي عيب في أن تدعم دولة تدعي الليبيرالية اقتصادها المحلي، ففي الأخير، لن نكون ملكيين أكثر من الملك ولا ليبيراليين أكثر من فرنسا التي حاولت الضغط على الجزائر سياسيا قصد تسويق سلعة كاسدة، وهذا السلوك لا يمت لقواعد السوق بصلة، لكنه سلوك دفاعي مشروع، ينبغي للحكومة الجزائرية أن تقتدي به.
نسيم براهيمي
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