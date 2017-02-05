تــوقع استئنـــاف السمــــاح بدخـــول اللاجئـــين للولايـــات المتحــدة

آخر تحديث : فبراير 5th, 2017 9:11 مساءً
فبراير 05, 2017 Wakteldjazair دولي 0
موازاة مع إصدار قضاة لأوامر رفع الحظر مؤقتا
جلبت الأيام الثمانية الأخيرة قدرا غير قليل من مشاعر الإحباط والأمل والارتياح والحيرة لمن بدأ من اللاجئين الرحلة الطويلة والمرهقة للانتقال إلى حياة جديدة في الولايات المتحدة.
فبعد أن أصدر قاض اتحادي مساء يوم الجمعة أمرا رفع بصفة مؤقتة الحظر الذي منع دخول اللاجئين لمدة 120 يوم، واللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى قالت وزارة الخارجية أول أمس، إن المسؤولين “يتوقعون وصول بعض اللاجئين اليوم.”
وقال مسؤول، إن اللاجئين لا يدخلون البلاد عادة في العطلات الأسبوعية إذ تلتزم الوزارة بمجموعة من القواعد الصارمة في عملية إدخال اللاجئين.
ويحق للمسافرين الآخرين من سبع دول الذين منعهم حظر فرضه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، إعادة حجز رحلات الطيران، ما دامت تأشيراتهم سليمة بعد القرار الذي أصدره القاضي.وطالب نشطاء يعملون لمصلحة اللاجئين الهاربين من الحرب والجوع والاضطهاد الحكومة بالعمل على سرعة السماح بدخولهم.ودعت بيكا هيلر، مديرة المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين إلى الاستئناف الفوري لبرنامج السماح بدخول اللاجئين لإنقاذ أسوأ اللاجئين حالا، مما يحيق بهم من أذى.
وتظهر الأرقام الرسمية، أن الحكومة سمحت خلال الأسبوع الذي انقضى منذ فرض الحظر بدخول 843 لاجئ ليس بينهم سوريون. وقال مسؤولون من قبل لـ”رويترز”، إنهم كانوا “في الترانزيت” واستكملت بالفعل إجراءات قبول إعادة توطينهم قبل سريان الحظر.وقالت صحيفة نيويورك تايمز أول أمس، إن لورانس بارتليت مدير إعادة توطين اللاجئين بوزارة الخارجية كتب في رسالة بالبريد الإلكتروني للوزارة يقول، إن المسؤولين يعملون على إعادة حجز تذاكر السفر للاجئين، الذين كان من المقرر في السابق أن يسافروا للولايات المتحدة خلال فترة ثلاثة أسابيع تنتهي في 17 فيفري.
وكالات
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