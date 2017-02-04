“تــــراجع معدلات التلاميــــذ سببه قرارات بن غبـــريط “

رئيس مجلس ثانويات الجزائر، عاشور ايدير:

وقت الجزائر: ما هي أسباب تراجع نتائج الفصل الأول بالمؤسسات التربوية؟

عاشور ايدير: إن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تراجع نتائج امتحانات الفصل الأول، تعود أساسا إلى ظروف التمدرس الصعبة التي لم تتحسن ولم تحقق أية نتائج إيجابية، على عكس ما صرحت به وزارة التربية الوطنية، التي تحاول تغطية فشلها وعجزها في إدارة المنظومة التربوية، والتي أثرت سلبا على المستوى المعرفي للتلاميذ، بسبب قلة تكوين الأساتذة الجدد، الذين في بعض الحالات يتكفلون بأقسام الامتحانات، نظرا للنقص الفادح للمدرسين، خاصة في هذه السنة الدراسية، خاصة ونحن نعلم أن الفــصل الأول يعد الأفضل والمعيار الحقيقي لتقييم مستوى التلاميذ.

ما هي تداعيات هذا التراجع في النتائج على المنظومة التربوية؟

إن نتائج الفصل الأول من هذه السنة الدراسية كانت جد ضعيفة في جميع الأطوار من ابتدائي وثانوي، وخاصة على مستوى المتوسط، ونحن نعلم بأن نتائج الثلاثي الأول مرتبطة مع مدة الفصل الطويلة وكمية الدروس الكبيرة التي تعيق التلميذ على الاستيعاب، مما تترك النتائج تتدهور، ويؤثر بصورة أوسع على المقرر الدراسي، الذي سيعود بصورة سلبيــة على التـــــلاميذ والمنظومة التربوية.

من يتحمل المسؤولية ؟

أعتقد أن المسؤول المباشر على هذه النتائج “الكارثية” هي وزارة التربية الوطنية، التي تسعى ومن خلال الإصلاحات التي أدخلتها الوزيرة بن غبريط دون إشراك واضح للنقابات، مما ساهم في تراجع المستوى الدراسي، بالإضافة إلى أن الكثير من المؤسسات التربوية شهدت غياب الأســــــاتذة عن الأقسام، خاصة أساتذة اللغات الأجنبية والرياضيات في بداية السنة الدراسية، التي عرفت فراغا كبيرا لهذه المناصب، ما أثر على التحصيل الجيد للتلاميذ، بسبب الإيديـــــولوجية المنتهجة في التدريس.

ما هي الحلول المقترحة لرفع المستوى؟

إن جملة المشاكل التي عرفتها المنظومة التربوية خلال الفصل الأول من السنة الدراسية، على غرار انعدام التدفئة والاكتظاظ في الأقسام، نقص النقل المدرسي، جعلت من نتائج هذا الثلاثي الأول ضعيفة جدا مقارنة بالسنوات الماضية، إذ أنه بات من الضروري البحث عن وسائل للتلميذ للتواصل بها والعمل على الأساسيات، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية تعتمد على التنظير ليست بعيدة عن الواقع الذي تعيش فيه المدارس وكيفية دراسة التلاميذ داخل القاعات.



سأله: لخضر داسة