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تـــرامب يستقبــل نتنيـــاهو

فبراير 15, 2017 دولي 0

تـــرامب يستقبــل نتنيـــاهو

لإجراء محادثات بشأن الشرق الأوسط

يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، في أول اجتماع بينهما منذ تنصيب ترامب، وهو اجتماع قد يشكل ملامح السياسة تجاه الشرق الأوسط خلال الأعوام المقبلة.

على جدول الأعمال بعض من القضايا الصعبة في المنطقة مثل الحرب في سوريا والملف النووي الإيراني والصراع الإسرائيلي الفلسطيني بما في ذلك بناء إسرائيل وحدات استيطانية في الأراضي المحتلة، وما إذا كانت الدولة الفلسطينية يمكن فعليا أن تظهر إلى الوجود.وأمضى نتنياهو -الذي يجري التحقيق معه في إسرائيل، بسبب مزاعم بإساءة استغلال سلطاته- جزءا كبيرا من في نقاشات مع مستشارين كبار في واشنطن للإعداد للمحادثات مع ترامب. وقال المسؤولون، إنهم يريدون التـــــــــأكد من تــــــــــوافق آراء الطرفين الأمريكي والإسـرائيلي، وضمان عدم بقاء “أي ثغرات” خلال الاجتماع المقرر أن يستمر لمدة ساعتين في المكتب البيضاوي.وسيتركز الاهتمام أيضا على لغة الجسد. ورغم أن الرجلين يعرفان بعضهما البعض منذ الثمانينات، إلا أن ترامب يميل خلال لقائه بزعماء آخرين إلى إرباكهم بمصافحتهم لفترة طويلة بقبضة قوية.وبالنسبة لنتنياهو يعد هذا الاجتماع فرصة لإصلاح العلاقات بعد علاقة كثيرا ما واجهت مشاكل مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. وهذه هي المرة الأولى التي يكون فيها نتنياهو -الذي يرأس ائتلافا يمينيا- في السلطة في نفس الوقت الذي يكون فيه رئيس جمهوري في البيت الأبيض وذلك خلال أربع فترات تولى فيها رئاسة وزراء إسرائيل.قال دنيس روس، المتخصص في الشأن الإيراني والذي تولى منصب المنسق الأمريكي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أثناء فترة حكم الرئيس الأسبق بيل كلينتون، إن الجانبين حريصان على عقد اجتماع ناجح.وقال في إفادة نظمتها (إسرائيل بروجكت) وهي جماعة ضغط موالية لإسرائيل “سينجح (الاجتماع)، لأن الجـــــانبين يريدان بشكل كبير توضيح أن أي مشـــــاكل كانت مع الإدارة السابقة انتهت الآن.
“وتشير التعليقات المتبادلة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى صداقة قـــــــوية وليدة بين نتنياهو وترامب، الذي تعهد بأن يكون “أقرب صديق” يمكن أن تجده إسرائيل في البيت الأبيض. لكن الرئــــــيس الأمريكي خفف في الفترة الأخيـــــرة من موقفه الموالي لإسرائيل.
وكالات

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