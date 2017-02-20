تــألـق عناصر فريقي أمل المحمدية والحماية المدنية لولاية الجزائر

البطولة الوطنية للبادمنتون (رجال- سيدات)

تألقت عناصر أمل المحمدية والحماية المدنية، بتحقيقهم لأغلبية ألقاب المرحلة النهائية للبطولة الوطنية للبادمنتون في الفردي (رجال- سيدات) التي جرت أول أمس بالقاعة متعددة الرياضات بالبويرة.

وتحصل أمل المحمدية على لقبين اثنين، وهو العدد نفسه من الألقاب الذي حققته عناصر الحماية المدنية لولاية الجزائر، من بين الخمسة تتويجات ممكنة، في حين عادت الذهبية الخامسة إلى نادي مدالة بجاية.

وتوج عند أمل المحمدية المعروف بنادي “كازام” كل من مدال صبري في الفردي (رجال)، وفي الزوجي المختلط نفس اللاعب رفقة هالة بوكساني.

أما ألقاب الحماية المدنية فعادت في الفردي (سيدات) إلى مازري ليندة وفيالزوجي (رجال) للثنائي بلهوان ياسين وبوالملح رابح، أما نادي مدالة فقد توج بذهبية الزوجي (سيدات) بفضل تألق شيريفي حكيمة وشكال إيمان.

ومعلوم أن بطولة الفردي في رياضة البادمنتون تقسم إلى خمس منافسات وهي فردي (ذكور)- فردي (إناث)- زوجي (ذكور)- زوجي (إناث) وزوجي (مختلط). وعرفت الدورة مشاركة 77 لاعبا يمثلون 11 ناديا من 6 ولايات وهي الجزائر، بومرداس، البليدة، بجاية، قسنطينة وميلة.

أما الأندية فيتعلق الأمر بكل من أمل المحمدية والحماية المدنية لولاية الجزائر، ونادي الدار البيضاء، وأمل أولاد موسى، ونادي مدالة (بجاية)، ومشعل بجاية، ومستقبل بجاية، ونادي فرجيوة (ميلة)، ونجم سيرتا (قسنطينة)، وأتليتيك البليدة ونادي خزرونة (البليدة).

ن.غ