“تضخيــم نقــاط طلــبة أبنــــــاء مسؤولــــين في جـــــامعة الجــــــزائر”

الاتحاد الطلابي الحر يراسل الوزير ويكشف

كشف، أمس، الاتحاد العام الطلابي الحر في مراسلة بعث بها إلى وزير القطاع، الطاهر حجار، تتحدث عن عملية “تضخيم” لنقاط بضع الطلبة الجامعيين، الذين لم يحققوا المعدلات، وذلك بطرق “مشبوهة”، كونهم “أقرباء فلان وأبناء مسؤولين..”، مطالبا بإيفاد لجنة تحقيق لوقوف على الكارثة التي من شأنها الإساءة للجامعة الجزائرية وتجريدها من سمعتها.

تأسف الاتحاد العام الطلابي الحر، مكتب جامعة “الجزائر3” في المراسلة – تحوز “وقت الجزائر” على نسخة منها- لما يحدث في قسم العلوم الاقتصادية بملحقة الخروبة، بالجزائر العاصمة من أفعال “يندى لها الجبين وتعصف بالحرم الجامعي، وتزلزل مبدأ العدل والمساواة في المجتمع، وتهز ثقة الطلبة حول آليات ترتيبهم، خصوصا الذين يجتهدون في تحصيل العلم ومواصلة مسار تكوينهم”، مما تفاجأ له الطلبة والاتحاد من “تضخيم لنقاط مجموعة من الطلبة بطرق مشبوهة دون حتى مبرر قانوني، أي عدم وجود طعون خلال الاستقبال، وتابعت المراسلة أن المعنيين حازوا على علامات أقل من 10 لتصبه علاماتهم “بقدرة قادر”، فوق المعدل بكثير، وهي مزايا يتابع “تحصلوا عليها لأنهم أقرباء فلان أو أبناء مسؤولين وغيرها من الحجج الواهية”.وأردف الاتحاد، أن قسم العلوم الاقتصادية ومن خلفه جامعة الجزائر-3- “أصبح محل سخرية الكثيرين بفعل تصرفات معزولة من بعض الأساتذة والإداريين، ضاربين سمعة الحرم الجامعي وسمعة الأساتذة والزملاء إجمالا وسمعتنا كطلبة إلى الحضيض”، وهنا تابع أن “ما يحدث في ملحقة خروبة في قضية تضخيم النقاط، والتغطية على الأمر وكأن شيئا لم يحدث، يشير إلى تورط الكثيرين في الأمر”، ونستغرب يقول “نحن كنقابة فاعلة في الجامعة، كيف يحدث ذلك؟”، في حين أن الكثير من الطلبة ينالون علامات “كارثية”، وليس هناك من يساعدهم، “ليتم في نفس الوقت تضخيم علامـــــــة هذه، لأنها زوجة أستاذ، وآخر لأن والده موظف بالجامعة، وهي عينات حقيقية واقعة”.وأردف المتحدث قائلا: “فإما تمنح نفس المبررات لجميع الطلبة ويتم تضخيم نقاطهم، أو أن يعاقب من تسبب فيها”.وطالب الاتحاد الطلابي الحر، من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمتابعة القضية عن كثب، وتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع، لرصد علامــــــات الطلبة الحقيقية في أوراق الامتحان مع المحاضر التي غيرت بالزيادة والتضخيم.

زهرة دريش

