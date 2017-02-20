تسقيف المهور.. حلم الشباب

أئمة يطلقون المبادرة للحدّ من المغالاة فيها

يشكّل موضوع المهر مشكلا حقيقيا في الآونة الأخيرة وعائقا أمام الشباب الراغب في الزواج، حيث يعتبر الهاجس الأكبر الذي يجعلهم يتخوّفون من التقدّم للخطبة، خاصة بسبب الطلبات التي يعتبرونها تعجيزية من طرف أهل العروس، الأمر الذي جعل الأئمة يدعون إلى تسقيف المهور.

„استحسن الشباب الراغب في الزواج فكرة تسقيف المهور خاصة في الولايات المعروفة بارتفاعها، حيث لطالما شكّل المهر مشكلا عويصا ما جعل الأغلبية يعزفون عن الزواج، فالمبالغ التي يتم طلبها من طرف أهل العروس كبيرة، ما يجعل الشباب يتخوفون من الارتباط، خاصة وأن المهر يعتبر ركنا من أركان الزواج الأساسية ولا يمكن للزواج أن يكتمل من دون هذا الركن .

شروط الزواج أثقلت كاهل الشباب

في هذا الشأن، يقول “محمد ياسين” إنه تفاءل كثيرا عندما سمع بمعلومة مفادها تسقيف المهور، لأنه أحد المتضررين حيث يروي قصته ويقول: “لقد تقدمت إلى خطبة فتاة ربطتني بها علاقة حب دامت أربع سنوات، فقررت إكمال نصف ديني بعد أن وجدت منصب شغل حيث شاركت في مسابقة الأساتذة ونجحت، وأصبحت أزاول عملي”.

إلا أنه وبعد أن تقدم محدثنا لخطبة الفتاة اشترط والدها عليه مبلغا كبيرا عكس ما كان متفقا عليه مع الفتاة، يواصل ذات المتحدث كلامه: “إلا أن المفاجأة كانت عندما اشترط والدها مبلغ 18 مليون وطاقم ذهب، الأمر الذي جعلني أنهار خاصة وأننا كنا قد اتفقنا أنا وابنته بأنها لا تشترط أزيد من المبلغ المتفق عليه والمحدد بـ10 ملايين، إلا أنها رضخت لرغبة والدها ما جعلني ألجأ إلى الاقتراض من أجل تقديم المهر، في انتظار إتمام مراسيم الزواج”.

وقد ثمّن المتحدث فكرة تسقيف المهور لأنها ستشجع الشباب على الارتباط وتفادي الفتنة التي تحصل في مجتمعنا.

من جهته، قال “عمر”: “إن فكرة تسقيف المهور فكرة رائعة أمام جشع بعض الأولياء الذين أصبحوا يبيعون بناتهم مقابل مبالغ مالية، فلا الإسلام دعا لذلك ولا الأعراف”.

أما “رياض” فقال إنه كان يجب من الأول وضع حد لهذا الأمر، خاصة وأن الظاهرة تفاقمت كثيرا في الآونة الأخيرة حيث أصبح الزواج تجارة.

الجنــــس اللطيـــــــف يؤيّــــد الفكـــــرة!

من جهتهن، اعتبرت أغلبية الفتيات هذه الفكرة حلا من شأنه القضاء على العنوسة في مجتمعنا التي تتزايد من سنة لأخرى، والتي من أهم أسبابها عدم قدرة الشاب على تكاليف العرس من ضمنها المهر.

في هذا الصدد، قالت “مريم”: “إن المهر هو عبارة عن مبلغ رمزي أو خاتم بسيط، فالأساس ليس في المهر والأغراض التي يجلبها العريس لعروسته بقدر الود والتفاهم الذي ينشأ بينهما، والذي يكون أساس تكوين أسرة صالحة”.

من جانبها، قالت “أسماء” إنه تم تحديد المهر في إحدى الولايات بـ10 ملايين وخاتمين وأنها مع هذه الفكرة، لأنها تساعد كلا الطرفين فلا يمكن إنكار أن العروس تحتاج عدة مستلزمات للتحضير للزفاف ومبلغ بسيط لا يمكن أن يكفيها، إلا أنه يجب إرضاء كلا الطرفين ومساعدة الشباب على إكمال نصف الدين”.

فلة.ز