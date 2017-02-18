آخر تحديث : فبراير 18th, 2017 10:02 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

تركيــا تعتقـل 26 شخصــا

فبراير 18, 2017 دولي 0

تركيــا تعتقـل 26 شخصــا

بعــد انفجـــار سيــارة ملغـــومة

قال مكتب حاكم إقليمي أمس، إن السلطات التركية اعتقلت 26 شخصا، على خلفية هجوم بسيارة ملغومة في بلدة فيران شهير بجنوب شرق البلاد.

كانت سيارة محملة بمتفجرات قد تم تفجيرها عن بعد في وقت متأخر من أول أمس، في حديقة مجمع سكني لقضاة وممثلي ادعاء، مما أسفر عن مقتل طفل وإصابة 17 شخصا.
وقال بيان لمكتب حاكم إقليم شانلي أورفة أمس، إن حارس أمن قتل أيضا في الهجوم.وقال البيان، “تم اعتقال 26 شخصا بينهم مالك المركبة، التي يعتقد أنها جلبت من مقاطعة ديريك في إقليم ماردين.”ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. ونقلت وكــــــالة الأناضول الرسمية للأنباء عن حاكم إقليم شانلــــي أورفة جــــونجور عظيم تونا قوله، إن الهجوم نفذته عناصر من حزب العمال الكردستاني.وبدأ حزب العمال الكردستاني- الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية – تمردا انفصاليا مسلحا في عام 1984 وقتل أكـــــثر من أربعين ألف شخص في الصراع.وانهــــار وقف إطلاق نـــــــار بين حزب العمال الكردستـــــــــاني والدولة في جويلـــــــــــــية 2015 وقتل آلاف الأشخـــــــاص في الصراع منذ ذلك الحين.


وكالات

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    فبراير 18, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 17, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 15, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 14, 2017
  • pdf

    pdf

    فبراير 13, 2017
  • PDF

    PDF

    فبراير 12, 2017

همسات

بـن مهيـدي فـــي 5 جويليــــة

بـن مهيـدي فـــي 5 جويليــــة

فبراير 18, 2017 0

بحسب ما صرح به وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، في إذاعة خنشلة أمس، فإن فليم العربي بن مهيدي للمنتج الجزائري...
اقرأ المزيد
كلهـم فـي سلة واحـدة

كلهـم فـي سلة واحـدة

فبراير 18, 2017 0

سكن اجتماعي لزهية بن عروس!

سكن اجتماعي لزهية بن عروس!

فبراير 17, 2017 0

لعمامرة يحسس الجاليـــــــة

لعمامرة يحسس...

فبراير 17, 2017 0

وعلـــــي يستجيـــــب لصالحـــــي

وعلـــــي يستجيـــــب...

فبراير 17, 2017 0

حتى المعارضة تهمش شمال سطيف!

حتى المعارضة تهمش شمال...

فبراير 17, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

فبراير 2017
س د ن ث ع خ ج
« يناير    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  