تركيــا تعتقـل 26 شخصــا

بعــد انفجـــار سيــارة ملغـــومة

قال مكتب حاكم إقليمي أمس، إن السلطات التركية اعتقلت 26 شخصا، على خلفية هجوم بسيارة ملغومة في بلدة فيران شهير بجنوب شرق البلاد.

كانت سيارة محملة بمتفجرات قد تم تفجيرها عن بعد في وقت متأخر من أول أمس، في حديقة مجمع سكني لقضاة وممثلي ادعاء، مما أسفر عن مقتل طفل وإصابة 17 شخصا.

وقال بيان لمكتب حاكم إقليم شانلي أورفة أمس، إن حارس أمن قتل أيضا في الهجوم.وقال البيان، “تم اعتقال 26 شخصا بينهم مالك المركبة، التي يعتقد أنها جلبت من مقاطعة ديريك في إقليم ماردين.”ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. ونقلت وكــــــالة الأناضول الرسمية للأنباء عن حاكم إقليم شانلــــي أورفة جــــونجور عظيم تونا قوله، إن الهجوم نفذته عناصر من حزب العمال الكردستاني.وبدأ حزب العمال الكردستاني- الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية – تمردا انفصاليا مسلحا في عام 1984 وقتل أكـــــثر من أربعين ألف شخص في الصراع.وانهــــار وقف إطلاق نـــــــار بين حزب العمال الكردستـــــــــاني والدولة في جويلـــــــــــــية 2015 وقتل آلاف الأشخـــــــاص في الصراع منذ ذلك الحين.



وكالات