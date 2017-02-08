تركيا تقيل 4400 موظف آخرين

بينهم معلمون ورجال شرطة

أوضح مرسوم صدر في وقت متأخر مساء أول أمس، أن تركيا أقالت أكثر من 4400 موظف بينهم معلمون ورجال شرطة وأكاديميون للاشتباه في صلتهم بمنظمات إرهابية.

ووفقا للمرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية، فإن من بين من أقيلوا إبراهيم كابو أوغلو أستاذ القانون الدستوري الكبير، الذي أبدى معارضته للتعديلات الدستورية التي تمنح الرئيس رجب طيب إردوغان صلاحيات تنفيذية .ومن بين 4464 موظف أقيلوا خبراء في الكمبيوتر، وذلك ضمن إجراءات صارمة بعد محاولة الانقلاب الفاشل في جويلية، التي تقول تركيا إن رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة خطط لها. وينفي كولن المزاعم.وأثارت الإقالات انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال سزجين تانريكولو البرلماني من حزب الشعب الجمهوري على تويتر، إن الجامعات التركية العريقة يجري تدميرها.وأبعدت تركيا بالفعل أو أوقفت أكثر من 125 ألف شخص، واعتقلت رسميا 40 ألفا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي حاول فيها جنود الإطاحة بالحكومة وإردوغان، مما أسفر عن مقتل أكثر من 240 شخص معظمهم من المدنيين.

وتقول الحكومة، إن الإجراءات التي تتخذها لها ما يبررها بسبب طبيعة التهديد للدولة.

ولم تذكر الجريدة الرسمية سببا للإقالة التي شملت موظفين وجنودا ومسعفين سوى “الانتماء إلى أو وجود صلات مع تنظيمات إرهابية أو جماعات تتصرف ضد مصلحة الأمن الوطني.”

وتقول جماعات حقوقية وبعض الدول الأوروبية، إن إردوغان يستغل حالة الطوارئ الحالية في البلاد لقمع المعارضة، وتقول أنقرة إن الإجراءات لازمة للقضاء على مؤيدي محاولة الانقلاب الفاشلة وإرهابيين آخرين.

وأقيل 330 أكاديمي، بينهم من وقعوا على التماس العام الماضي ينتقد الإجراءات العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في جنوب شرق تركيا المضطرب. وكان إردوغان، قال إن الأكاديميين سيدفعون ثمن “خيانتهم”.



وكالات