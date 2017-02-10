ترامب يغير موقفـه ويـدعم سيـاسة “صـــين واحــــدة”

في اتصال مع شي جين بينغ

غير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه، ووافق على احترام سياسة “صين واحدة”، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جين بينغ في دفعة دبلوماسية كبيرة لبكين، التي لا تتغاضى عن أي انتقاد لمسألة السيادة على تايوان.

كان ترامب، قد أثار غضب الصين في ديسمبر، حينما تحدث هاتفيا مع رئيسة تايوان، وقال إن الولايات المتحدة ليست مضطرة للتقيد بسياسة “صين واحدة” التي تقر واشنطن بموجبها بموقف بكين بأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها.وذكر بيان للبيت الأبيض، أن الرئيسين تحدثا طويلا مساء الخميس بتوقيت واشنطن.وأضاف البيان، “وافق الرئيس ترامب بناء على طلب الرئيس شي على احترام مبدأ ’صين واحدة’.

“وكان رد فعل تايوان فاترا. وقال متحدث باسم رئيسة تايوان تساي إينج وين في بيان أمس، إن من مصلحة تايوان الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة والصين.

وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي أليكس هوانج في بيان، “تواصل تـــــايوان والولايات المتحدة الاتصال عن قرب” لتفادي الإضرار بالعلاقات.

وأضاف “الحفاظ على علاقات طيبة بين تايوان والولايات المتحدة وعبر المضيق (مع الصين) يحقق مصلحتنا الوطنية، وهو أمر مهم للسلام الإقليمي والاستقرار.”وهذه أول مكالمة بين الزعيمــــــين منذ تنصيب ترامب يوم 20جانفي .وقالت مصادر دبلوماســـــية في بكـــين، إن الصين كانت قلقــــــة من إحراج رئيسها إذا سارت المكـــــــالمة على غير ما يرام وسُربت تفاصيلها لوسائل الإعلام.



وكالات