تراجع واردات مواد البناء إلى 2.1 مليار دولار في 2016

رخص الاستيراد قلصت الكمية إلى 9.8 ملايين طن

بلغت فاتورة استيراد مواد البناء بـ2.1 مليار دولار خلال سنة 2016، مقابل 2.57 مليار دولار في2015، أي بانخفاض قدر بـ18.1 بالمائة.وحسب أرقام مركز الإعلام الآلى والإحصائيات للجمارك، فقد انخفضت كمية مواد البناء المستوردة (الإسمنت، الخشب، الحديد والخزف) إلى 9.8 ملايين طن، مقابل 11.11 مليون طن في 2015، ما يعادل انخفاضا بنسبة 11.74 بالمائة، باستثناء مادتي الخشب والخزف اللذان شهد حجم استيرادهما ارتفاعا.وحسب ذات المصدر، فقد ارتفعت فاتورة استيراد الإسمنت بكل أنواعه، والتي وصلت إلى 306.1 مليون دولار، مقابل 474.3 مليون دولار، أي بانخفاض وصل إلى 35.45 بالمائة، مع تسجيل انخفاض كبير في فاتورة استيراد الإسمنت “بورتلاند” بنسبة 48.65 بالمائة.كما انخفضت الكميات المستوردة من نفس المادة، لتصل إلى 4.8 ملايين طن، مقابل 6.6 ملايين طن، بتراجع وصل إلى 27.41 بالمائة، وهذا راجع إلى إخضاع استيراد إسمنت “بورتلاند” إلى نظام التراخيص بداية من الفاتح جانفي 2016، والذي حدد الكمية الإجمالية بـ2.75 مليون طن طيلة السنة.وبخصوص فاتورة الحديد والصلب، فسجلت انخفاضا، لتبلغ 1.17 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار(-16.23 بالمائة)، كما تراجعت كمية الاستيراد، لتصل إلى 2.71 مليون طن، مقابل 3.03 ملايين طن -10.4 بالمائة، أما فيما يتعلق بخشب البناء ومشتقاته، عرفت فاتورة الاستيراد انخفاضا وبلغت 562.7 مليون دولار، مقابل 642.08 مليون دولار -12.35 بالمائة، كما زادت الكمية المستوردة بنسبة كبيرة، لتصل إلى 2.24 مليون طن، مقابل 1.42 مليون طن +57.54 بالمائة.

وعن فاتورة استيراد الخزف، عرفت فاتورة الاستيراد زيادة بـ21.6 بالمائة، لتصل إلى 59.04 مليون دولار، مقابل 48.55 مليون دولار، مع ارتفاع طفيف في الكمية إلى 52.621 طنا، مقابل 49.544 طنا +6.21 بالمائة.ويفسر تراجع فاتورة واردات مواد البناء خلال 2016 أساسا بانخفاض الكميات المستوردة وكذا تراجع أسعارها في السوق العالمية وكذا وضع نظام رخص الاستيراد بالنسبة لاسمنت بورتلاند الرمادي وكذا بالنسبة للحديد والصلب.فعلى سبيل المثال، انخفضت معدلات أسعار الاسمنت الذي تستورده الجزائر بنحو 12.3 بالمائة خلال 10 أشهر الأولى من2016، أين بلغت 64 دولارا للطن، مقابل 73 دولارا للطن الواحد في نفس الفترة من 2015، في حين بلغ معدل أسعار الخشب 206 دولار للطن، مقابل 431 دولار للطن.

عبد المطلب.ع