“تدريب منتخب المحليين يعد أمرا مهما“

آخر تحديث : فبراير 3rd, 2017 8:30 مساءً
فبراير 03, 2017 Wakteldjazair رياضة 0
رحب بفكرة الإشراف عليه، ماضوي:
رحب خير الدين ماضوي، المدير الفني لفريق وفاق سطيف، بإمكانية تولي تدريب المنتخب الجزائري للمحليين في الفترة المقبلة. وأوضح ماضوي، أمس الجمعة، أن كل ما تردد عن تدريبه لمنتخب المحليين لا يزال مجرد تكهنات صحفية، لكنه في الوقت نفسه، لم ينكر اهتمامه بتدريب هذا الفريق، وقال“صحيح تدريب منتخب المحليين أو المنتخب الأول، يعد أمرا مهما بالنسبة لي ولبقية المدربين“، وأضاف „المنتخب المحلي يجب أن يكون خزانا للمنتخب الأول، يجب توحيد جهود الجميع لإحداث ثورة في المنتخبات الجزائرية“. وكان الاتحاد الجزائري، قد أعلن الثلاثاء الماضي، عن فتح باب الترشح للتعاقد مع مدرب جديد يتولى الإشراف على منتخب المحليين، الذي يستعد لخوض التصفيات المؤهلة للنسخة الرابعة من بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين، التي تستضيفها كينيا منتصف جانفي المقبل. أوضح الاتحاد، في موقعه الرسمي عبر الإنترنيت، أنه يتعين على المدربين الجزائريين الراغبين في الترشح لتولي هذا المنصب، إيداع ملفات ترشيحاتهم قبل 15 فيفري الحالي.
العربي شريف
فبراير 01, 2017 0رد مدرب إتحاد الجزائر، بول بوت، في ندوة صحفية نشطها صبيحة أمس بملعب عمر حمادي بالعاصمة، على سؤال أحد الصحفيين...
فبراير 01, 2017 0
فبراير 01, 2017 0
يناير 31, 2017 0
يناير 31, 2017 0
يناير 31, 2017 0
يناير 30, 2017 0الأمين العام للاتحاد العام...
يناير 28, 2017 0المتخصصة في القانون الدستوري،...
يناير 23, 2017 0الباحث في الحركات الإسلامية،...
يناير 08, 2017 0رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية...
فبراير 01, 2017 0ترامب يصدر قانونا بطرد المسلمين...
يناير 30, 2017 0أدّى إصدار الرئيس الأمريكي...
يناير 29, 2017 0ما زالت أنفاق المقاومة...
يناير 28, 2017 0“ليس هناك صديق دائم ولا عدو...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...