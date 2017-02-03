“تدريب منتخب المحليين يعد أمرا مهما“

رحب بفكرة الإشراف عليه، ماضوي:

رحب خير الدين ماضوي، المدير الفني لفريق وفاق سطيف، بإمكانية تولي تدريب المنتخب الجزائري للمحليين في الفترة المقبلة. وأوضح ماضوي، أمس الجمعة، أن كل ما تردد عن تدريبه لمنتخب المحليين لا يزال مجرد تكهنات صحفية، لكنه في الوقت نفسه، لم ينكر اهتمامه بتدريب هذا الفريق، وقال“صحيح تدريب منتخب المحليين أو المنتخب الأول، يعد أمرا مهما بالنسبة لي ولبقية المدربين“، وأضاف „المنتخب المحلي يجب أن يكون خزانا للمنتخب الأول، يجب توحيد جهود الجميع لإحداث ثورة في المنتخبات الجزائرية“. وكان الاتحاد الجزائري، قد أعلن الثلاثاء الماضي، عن فتح باب الترشح للتعاقد مع مدرب جديد يتولى الإشراف على منتخب المحليين، الذي يستعد لخوض التصفيات المؤهلة للنسخة الرابعة من بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين، التي تستضيفها كينيا منتصف جانفي المقبل. أوضح الاتحاد، في موقعه الرسمي عبر الإنترنيت، أنه يتعين على المدربين الجزائريين الراغبين في الترشح لتولي هذا المنصب، إيداع ملفات ترشيحاتهم قبل 15 فيفري الحالي.

العربي شريف