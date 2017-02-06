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تحويل المفرغة العمومية مطلب سكان حي زروقي

فبراير 06, 2017 أخبار محلية 0

تحويل المفرغة العمومية مطلب سكان حي زروقي

طالب سكان حي زروقي الواقع بمحاذاة مقبرة ذراع البرج بالجهة الغربية لمدينة البويرة، التدخل العاجل للسلطات المحلية لتحويل المفرغة العمومية المتواجدة بالقرب من سكناتهم بعد أن تحولت إلى خطر يهدد صحتهم.
حيث اشتكى السكان من إفرازات المفرغة العمومية التي تحولت إلى مصدر للروائح الكريهة ومرتع للحشرات الضارة ، يزداد خطرها خلال الصائفة، ناهيك عن موقعها الذي أعاق حركة السير بالطريق المحاذي، مما يستدعي حسبهم ضرورة تحويلها إلى مكان أبعد عن السكنات.
كما طالب السكان بضرورة تخصيص عملية لتوسيع الطريق المؤدي إلى حيهم  ووضع الأرصفة لتأمين السير عبره خاصة أمام أطفال المدارس الذين يتخذون منه مسلكا أساسيا للالتحاق بمقاعد الدراسة، تشكل المركبات المارة عبره خطرا عليهم نظرا لسرعتها وضيق الطريق الذي يفتقر للأرصفة.

  .. وعائلات الدرابنية بعين الحجر تشكو خطر واد قارص
طالبت العائلات القاطنة بقرية الرويبة ببلدية عين الحجر، تدخل السلطات المحلية لإنهاء خطر فيضان واد قارص العابر للقرية، الذي بات يهدد حياة أبنائهم. حيث جددت عائلات الدرابنية بالقرية، التي تتواجد سكناتها بمحاذاة الوادي، مطلبها بإنجاز جسر يؤمن عبورهم للواد الذي اتخذ له مساحة واسعة مجاورة، فتسبب في عزل القرية ومنع قاطنيها من التوجه نحو الضفة الأخرى لقضاء حاجياتهم، خاصة خلال أيام التساقط  أين تزداد معاناة أفرادها جراء سيلان مياهه التي يرتفع منسوبها فتغمر المساكن المحاذية وتقطع الطريق أمامهم، ناهيك عن تلاميذ المدارس الذين أرعبتهم صورة فيضان الواد، ويمنعهم في كل مرة من الالتحاق بمدارسهم في الصبيحة خوفا من هيجانه.
الوضع الذي يستدعي حسب السكان تدخلا عاجلا للجهات المسؤولة لتجسيد الوعود بإنجاز جسر يحميهم من خطره في أقرب الآجال. 


ح. ح

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