تحقيــــــق تقـــــــدم في تطبـــــيق اتفـــــاق الســـــلام في مـــــالي

أعرب عن أمله في التوصل إلى نتائج أخرى

أكد الوزير المالي للأمن والحماية المدنية، ساليف طراوري، أمس بالجزائر العاصمة، أنه تم تسجيل “تقدم” على أرض الواقع منذ التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة في مالي سنة 2015، مشيدا بالدعم الدبلوماسي والأمني للجزائر.

في تصريح للصحافة عقب محادثاته مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أوضح طراوري “لقد تم تسجيل تقدم في تطبيق الاتفاق في غضون سنتين، إلا أنه كانت هناك بعض العراقيل ما دفع بالوزير لعمامرة إلى التنقل إلى باماكو الجمعة لتفعيل بعض الأمور”.

وأعرب المتحدث عن أمله في أن تسمح “النتائج، التي توصلنا إليها بتحقيق نتائج أخرى ملموسة، لاسيما فيما يخص تشكيل السلطات الانتقالية لاستئناف عمل الفرق المشتركة في إطار الآلية العملياتية المشتركة”. وأوضح في هذا السياق “إنها فرصة لتوجيه الشكر للعمامرة وتهنئته على النجاح، الذي حققه في باماكو الجمعة الفارط،، حيث ترأس بإحكام اجتماعا رفيع المستوى للجنة متابعة الاتفاق”، مضيفا أن “رئيس الدبلوماسية الجزائرية اجتمع مع عدد من وزراء الحكومة المالية والأطراف الموقعة على الاتفاق وكذا ممثلي المجتمع الدولي”. وأشاد الوزير المالي بالدور، الذي لعبته الجزائر للدعم “الثابت” لصالح مالي وشعبه، لاسيما بعد “احتضان طيلة أشهر مفاوضات قصد التوصل إلى هذا الاتفاق ولجهودها الدائمة من أجل تطبيق الاتفاق”. وأشار إلى أن زيارته تهدف إلى “بعث” التعاون بين قوات الأمن لكلا البلدين، مؤكدا أن الجزائر تدعم قوات الأمن في مالي منذ الستينيات مع “إبداء إرادة سياسية على أعلى مستوى لكي يذهب هذا التعاون إلى أبعد من ذلك، وفي أقرب الآجال”.وصرح المسؤول المالي، الذي زار مركز القيادة والمراقبة للأمن الوطني بحضور المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، يقول “أنا متأكد أن التعاون بين الشرطة الجزائرية والشرطة المالية سيتعزز بشكل أكبر”. وأكد يقول “نسعى إلى تطوير القدرات الداخلـــــية للشرطة المالية بدعم من الشرطة الجزائرية”، مبرزا دور منظمة أفريبول “الذي من شأنه تطوير تعاون جنوب- جنوب قوي على أساس الواقع المشترك”.

وأشار بهذا الصدد إلى ان “الشرطة الجزائرية قدمت الكثير لنظيرتها المالية وذلك منذ الستينيات”، موضحا ان “المسؤولين السياسيين للبلدين قرروا المضي قدما في هذا التعاون”. وأكد هامل ان “التطور الذي بلغته الشرطة الجزائرية تحت تصرف كافة أجهزة الشرطة الإفريقية خاصة دول الجوار”، كما أشار إلى ان “الشرطة الجزائرية تظل مستعدة لمساعدة نظيرتها المالية لتعزيز التعاون الثنائي”. مضيفا ان المديرية العامة للأمن الوطني “مستعدة لمرافقة الشرطة المالية في كافة مراحل تطورها، من اجل التحكم في التكنولوجيا وفي كل ما له صلة بأمن الشعب المالي”.

ساسي.ب