تحـــدي القنــــاة الثالثــــة

آخر تحديث : فبراير 10th, 2017 8:20 مساءً
فبراير 10, 2017 Wakteldjazair همسات 0
يحاول مذيع القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، محرز رابية، تحطيم الرقم القياسي الإفريقي، في أطول فترة تنشيطية على الهواء، بدون توقف، تحت عنوان “القناة الثالثة.. التحدي”، ومن المنتظر أن يبدأ المذيع التحدي اليوم السبت على السادسة صباحا، ويجب عليه أن يبقى على الهواء مباشرة في كل برامج القناة الإذاعية الثالثة لغاية يوم الاثنين 13 فيفري بعد الساعة الثامنة صباحا، ليحطم الرقم القياسي الحالي، المتمثل في 50 ساعة على تقديم مباشر على الهواء.
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