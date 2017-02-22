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تحالف قوات سوريا الديمقـراطية يدخل مـحـافظة دير الـزور

فبراير 22, 2017 دولي 0

تحالف قوات سوريا الديمقـراطية يدخل مـحـافظة دير الـزور

مصدر كــــــــــــــردي:

قال مصدر عسكري كردي أول أمس، إن تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي تدعمه الولايات المتحدة دخل محافظة دير الزور للمرة الأولى في إطار هجوم ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

يأتي هذا التقدم إلى المحافظة التي تسيطر عليها الجماعة المتشددة بالكامل تقريبا ضمن عملية لمحاصرة الرقة معقل التنظيم في شمال سوريا واستعادتها في نهاية المطاف.
وأحد أهداف الهجوم قطع طرق الإمداد للتنظيم من الرقة إلى محافظة دير الزور.كما يوسع التحرك أيضا نطاق منطقة عمليات قوات سوريا الديمقراطية ضد التنظيم الذي تحاربه كل الأطراف في الصراع السوري المعقد.وفي وقت لاحق أول أمس، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 11 شخصا على الأقل قتلـــــوا، وأصيب أكثر من 35 في ضربات جـــــوية على بلدة في شمال محـــــــافظة دير الزور في منطقة عمليـــــات للطائرات الحربية التابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحـــــدة.وذكر المرصد، أنه لم يتضح الجهة التي نفذت الضربات أو إن كانت الواقعة مرتبطة بتقدم قوات سوريا الديمقراطية.وقال المصدر العسكري الكردي لـ”رويترز” “العمليات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية تجري الآن ضمن الحدود الإدارية لمحافظة دير الزور من جهة الشمال أي جنوب الحسكة.
“وأضاف أن التحالف الذي يضم مقاتلين من وحدات حماية الشعب الكردية وجماعات من مقاتلين عرب استعاد نحو 15 قرية من قبضة مقاتلي الدولة الإسلامية في محافظة دير الزور. ولم يحدد المصدر متى حدث ذلك.وتحتفظ قوات الحكومة السورية بجيب في مدينة دير الزور وقاعدة جوية قريبة.

وكالات

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