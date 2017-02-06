تجــاوزي “التعـدي العـاطفي“ بـ5 خطوات!

آخر تحديث : فبراير 6th, 2017 11:14 مساءً
فبراير 06, 2017 Wakteldjazair مجتمع 0
ـ ضعي حدوداً لذاتك بحيث لا يمكن للغير تجاوزها مهما قربت منزلتهم، فعدم وضع تلك الحدود يجعلك أرضاً مستباحة، الكل ينتهك خصوصيتها ويرمي فضلاته في أرجائها. لذا لا تُعطي لأحد فرصة أنّ يتجاوز حدوده فلن يستطيع أحد أن يخطئ في حقك إلا إذا انحنيت له.
ـ ضعي معاييرك ودعي الآخرين يحترمونها إذا أرادوا البقاء في محيطك، للأسف بعضنا لا يضع معايير للتعامل معه ما يجعل الآخرين يستمرون في الإساءة إليه من دون علمهم بما يزعجه، والمعايير لا تُكتب، بل تُلمس في التصرفات وآليَّة التواصل والتعامل مع الآخرين، لذا فإنَّ أكثر الأشخاص تعرضاً للاعتداءات العاطفيَّة والنفسيَّة هم الذين لم يضعوا معايير واضحة للتعامل معهم.
ـ كوني على قناعة تامَّة بأنَّ المُعتدي إنسان ضعيف، سواءً كان الاعتداء جسدياً أو عاطفياً ولفظياً، فهو شخص يحاول أن يوهم ذاته بأنَّه قوي عبر الإساءة للآخرين، فلو أوقفته عند حدِّه سترتعد فرائصه وتنكشف حجم ضآلته وضعفه البالِغين.
ـ كوني واثقة من نفسك إلى أبعد مدى، ثقي بقدراتك، مهاراتك وخصائصك، التي ميَّزك وفضّلك الله بها، فلا تجعلي أحدهم يفقدك ثقتك بنفسك، فإن خسرتها لن يمنحكِ إياها أحد.
– إذا استمر المسيء في إساءته فحذِّريه مرَّتين وفي الثالثة غادري، سواءً كان زوجاً أو صديقاً أو زميلاً، فمن سمح لهؤلاء الأشخاص الإقامة في حياتك هو أنتِ، وأنتِ من تملكين منحه تذكرة الخروج النهائيَّة.
فبراير 06, 2017 0عرفت التشكيلة المثالية لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي اختتمت أول أمس الأحد بليبروفيل بتتويج المنتخب...
فبراير 06, 2017 0
فبراير 05, 2017 0
فبراير 05, 2017 0
فبراير 05, 2017 0
فبراير 05, 2017 0
فبراير 06, 2017 0أميـــن عـــام حركة النهضة محمد...
فبراير 04, 2017 0رئيس جمعية أولياء التلاميذ،...
فبراير 04, 2017 0رئيس مجلس ثانويات الجزائر،...
يناير 30, 2017 0الأمين العام للاتحاد العام...
فبراير 06, 2017 0الدولتان الكبريان في العالم...
فبراير 04, 2017 0فتحت تجربة إيران إطلاق صاروخ...
فبراير 01, 2017 0ترامب يصدر قانونا بطرد المسلمين...
يناير 30, 2017 0أدّى إصدار الرئيس الأمريكي...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...