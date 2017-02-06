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تجــاوزي “التعـدي العـاطفي“ بـ5 خطوات!

فبراير 06, 2017 مجتمع 0

تجــاوزي “التعـدي العـاطفي“ بـ5 خطوات!

ـ ضعي حدوداً لذاتك بحيث لا يمكن للغير تجاوزها مهما قربت منزلتهم، فعدم وضع تلك الحدود يجعلك أرضاً مستباحة، الكل ينتهك خصوصيتها ويرمي فضلاته في أرجائها. لذا لا تُعطي لأحد فرصة أنّ يتجاوز حدوده فلن يستطيع أحد أن يخطئ في حقك إلا إذا انحنيت له.
ـ ضعي معاييرك ودعي الآخرين يحترمونها إذا أرادوا البقاء في محيطك، للأسف بعضنا لا يضع معايير للتعامل معه ما يجعل الآخرين يستمرون في الإساءة إليه من دون علمهم بما يزعجه، والمعايير لا تُكتب، بل تُلمس في التصرفات وآليَّة التواصل والتعامل مع الآخرين، لذا فإنَّ أكثر الأشخاص تعرضاً للاعتداءات العاطفيَّة والنفسيَّة هم الذين لم يضعوا معايير واضحة للتعامل معهم.
ـ كوني على قناعة تامَّة بأنَّ المُعتدي إنسان ضعيف، سواءً كان الاعتداء جسدياً أو عاطفياً ولفظياً، فهو شخص يحاول أن يوهم ذاته بأنَّه قوي عبر الإساءة للآخرين، فلو أوقفته عند حدِّه سترتعد فرائصه وتنكشف حجم ضآلته وضعفه البالِغين.
ـ كوني واثقة من نفسك إلى أبعد مدى، ثقي بقدراتك، مهاراتك وخصائصك، التي ميَّزك وفضّلك الله بها، فلا تجعلي أحدهم يفقدك ثقتك بنفسك، فإن خسرتها لن يمنحكِ إياها أحد.
– إذا استمر المسيء في إساءته فحذِّريه مرَّتين وفي الثالثة غادري، سواءً كان زوجاً أو صديقاً أو زميلاً، فمن سمح لهؤلاء الأشخاص الإقامة في حياتك هو أنتِ، وأنتِ من تملكين منحه تذكرة الخروج النهائيَّة.

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