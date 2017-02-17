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تبون يرافع لاستكمال إرساء منطقـــة التجـــارة الحـــرة العربيــــة الكبـرى

فبراير 17, 2017 الحدث 0

تبون يرافع لاستكمال إرساء منطقـــة التجـــارة الحـــرة العربيــــة الكبـرى

الــــدورة 99 للمجلـــــس الاقتصــــادي والاجتماعــــي لجامعــــة الــدول العربيــــة

دعا وزير السكن والعمران والمدينة، وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، إلى مواصلة العمل في إصلاح وتطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، مؤكدا من جهة أخرى، على ضرورة استكمال إرساء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وصرح تبون، في كلمة له خلال افتتاح الدورة 99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، والتي ترأسها الجزائر، “أن للمجلس دور ريادي في العمل العربي المشترك، بهدف التوصل إلى كتلة عربية اقتصادية واجتماعية موحدة”، مؤكدا أن التطورات والأحداث المتلاحقة التي تمر بها المنطقة العربية وأثرها المباشر على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمكتسبات التنموية، تتطلب من هذا المجلس جهودا متزايدة لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذه التطورات.
وأضاف الوزير، أن هذا المبتغى لا يتحقق إلا بإزالة كافة المعوقات التي تواجه التبادلات التجارية والبينية، والتي ستسمح بإنجاز المراحل المتبقية لتحقيق هذا الاندماج، والمتمثلة في الاتحاد الجمركي، وصولا إلى سوق عربية مشتركة، حيث قال، “يتوجب علينا مواصلة العمل في إصلاح وتطوير وتفعيل الأجهزة والمؤسسات والآليات والمواثيق الحالية المنظمة لعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مع تحديد الأولويات في برامج العمل، لترشيد وتفعيل عملها وتمكينها من أداء مهامها، في ظل قواعد الفعالية والشفافية بما يجعلها أقرب إلى تطلعات المواطن العربي، موازاة مع تعزيز دور الأمانة العامة لإعداد وعرض البنود الخاصة بالمجلس، وضرورة التزام الدول الأعضاء بالقرارات الصادرة عنها”.
وتأسف في ذات الوقت، لتبعية الدول العربية للعالم الخارجي في استهلاك المعارف والمنتجات الأساسية، إضافة إلى التأخر التنموي والقصور النسبي في معدلات ومستويات الاندماج والتكامل الاقتصادي، مع تسجيل نقص في روابط التكامل الإنتاجي بينها، وهذا بالرغم من أنها من بين أغنى المناطق من حيث المقومات الطبيعية والبشرية.
كما اعتبر في المقابل، أنه “لتحقيق التكامل الاقتصادي الذي نطمح إليه، لابد من الحرص على إعطاء المواضيع الاجتماعية، نفس الأهمية التي نوليها للمواضيع الاقتصادية، وذلك لما للجانب الاجتماعي من انعكاسات مباشرة على الحياة اليومية للمواطن العربي في شتى المجلات الاجتماعية والتنموية.
وفي هذا الصدد، استدل الوزير بالتجربة الجزائرية في هذا المجال، موضحا حرص الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على تكريس الاستقرار والاستمرار في سياسة الدعم الاجتماعي، من خلال مرافقة كل هذه الشرائح، لاسيما منها الشباب والمرأة، وذلك بإشراكهم في جميع مستويات المسؤولية والمساهمة في صنع القرار، حيث قال “لا يفوتني ضمن هذا المسعى، إلا أن أشير إلى ما كرسه الدستور الجزائري في إطار ترسيخ الديمقراطية التشاركية، استكمالا لدعم المرأة الجزائرية للمساهمة في العمل السياسي مناصفة مع الرجل على جميع المستويات، مع تولي مناصب ذات أهمية عليا”.
وأعرب تبون، عن أمله في أن يكون جدول أعمال هذه الدورة فرصة سانحة لتمتين أسس ومحاور التكامل الاقتصادي والاجتماعي، وكذا تعزيز المشروعات العربية المشتركة الكبرى التي أقرتها مختلف القمم العربية العادية والتنموية، وذلك بعد دراسة وبلورة قرارات للمواضيع الهامة التي يتضمنها الجدول.
ويتناول جدول أعمال الدورة، الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورتها 28، المقرر عقدها في الأردن ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.

نورالحياة.ك

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