تأجيل ماراطون الجزائر الدولي للمرة الثالثة

بحجة تأخر الإعانات وضيق الوقت

تأجل ماراطون الجزائر الدولي، الذي كان مقررا 24 فيفري الحالي، إلى تاريخ لاحق، حسب ما علمته “وقت الجزائر” من الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى.

أوضح المصدر “تم تأجيل ماراطون الجزائر الدولي إلى أجل لاحق، بعدما كان مقررا بتاريخ 24 فيفري، وهي المرة الثالثة التي يؤخر فيها التنظيم، بعدما كان مقررا كذلك في أكتوبر الماضي، وذلك دون تقديم تاريخ إجراء السباق لأسباب متعلقة أساسا بتأخر وصول الإعانات اللازمة، إلى جانب ضيق الوقت للتنظيم مثل تلك التظاهرة الهامة”.

وكانت الطبعتان الأولى والثانية لماراطون الجزائر الدولي قد شهدتا نجاحا باهرا، بما في ذلك على مستوى مشاركة الرياضيين الأجانب أو على مستوى الفرق الوطنية، وأن عدم إقامة هذا الماراطون الهام قد يؤثر بالسلب على تحضيرات الرياضيين الذين عادة يستغلون المناسبة لتحسين مستواهم وتصنيفهم.

وتأجيل البطولة الإفريقية

علم كذلك من الاتحادية الوطنية لألعاب القوى، أنه تم تأجيل بطولة الإفريقية تحت 20 عاما المقررة في الفترة من 12 ماي إلى 15، في تلمسان إلى الفترة من 29 جوان إلى 2 جويلية.

وكانت الاتحادية الوطنية لألعاب القوى، في رسالة وجهها إلى الاتحاد الإفريقي للعبة، قد طلبت تغيير التاريخ، بعد تلقيها لعدة طلبات من الاتحادات الوطنية، وكذا أنها بحاجة إلى المزيد من الوقت لإنجاح التنظيم.

كما كانت عدة اتحادات قد رغبت في تأجيل المنافسة – حسب الاتحادية دائما – وذلك على هامش اجتماعات المؤتمر الدولي الخاص لألعاب القوى الذي عقد في ديسمبر 2016 في موناكو. وكانت لجنة عن الاتحاد الإفريقي للعبة قد زارت تلمسان مؤخرا لتنقد المرافق التي ستحتضن البطولة الإفريقية.

بن شاعة وبوهدة فوق منصة التتويج

احتل العداءان فتحي بن شاعة وسفيان بوهدة على المركزين الثاني والثالث على التوالي في سباق 400 متر، خلال تجمع “أبون” لألعاب القوى داخل القاعة الذي جرى بالعاصمة الفرنسية باريس. وحقق بن شاعة توقيتا قدره 47ثا و93ج خلف الفرنسي توماس جورديي (47.14) وأمام الجزائري الآخر بوهدة (48.13).

وكان السباق تكتيكيا، حسب بوهدة الذي أوضح أن الفائز “أغلق الطريق عند المنعرج” عليه وعلى مواطنه بن شاعة.

هذا التجمع هو الثاني في الموسم لاختصاصي 400 متر، بعد المشاركة في تجمع رامس بفرنسا أيضا.

نادية. غ