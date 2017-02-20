تأجيـــــل زيـــــارة ميركــــل إلـــــى الجزائــــــر

بعد تعذر استقبالها من قبل الرئيس بوتفليقة

تأجلت، أمس، زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى الجزائر، باتفاق بين الطرفين الجزائري والألماني، بعدما تعذر استقبالها من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفيلقة، لأسباب أرجعتها رئاسة الجمهورية “لإصابته بالتهاب حاد في الشعب الهوائية”. وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن “السلطات الجزائرية والألمانية قررتا، اليوم، باتفاق مشترك تأجيل الزيارة الرسمية التي كان من المقرر أن تقوم بها إلى الجزائر ميركل، مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، إلى الجزائر”. وأفاد البيان أن “هذه الزيارة ستبرمج من جديد في تاريخ يحدده الطرفان لاحقا، وأن هذا التأجيل راجع إلى التعذر المؤقت للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، المتواجد بإقامته في الجزائر، بسبب التهاب حاد في الشعب الهوائية”.

لخضر داسة