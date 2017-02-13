“بي إم دبليو”تكشف عن 540i الجديدة كلياً

آخر تحديث : فبراير 13th, 2017 8:50 مساءً
فبراير 13, 2017 Wakteldjazair سيارات 0
إذا كنت من جماهير بي إم دبليو, فالموديل كالجديد كليا 540i سبورت لاين سيذكرك أنّ هنالك أكثر من شكل يتناسب مع الفئة الخامسة..هنالك عديد من نسخ M للفئة الخامسة بالعالم ولكن صانعة السيارات الألمانية تظل دائمًا لديها القدرة على ابتكار كل جديد لها, ومن صالة عرض وكيل بي إم دبليو بأبو ظبي جلبنا لكم هاته الصور لـ 540i الجديدة في تقليم سبورت لاين.وبناءا على الصور, فالفئة الخامسة هنا لديها خارجية سبورت لاين وعجلات 20 إنش التفردية بقضبان متعددة ذات لونين, لمسة ظلية تحيط بالنوافذ وممتصات صدمات أكثر عدوانية, ومقود M سبورت وداخل السيارة ككل الفراهة فيه ذات ذوق عالي بحق..أما بالنسبة للأداء, فـ 540i تستمد طاقتها من محرك بترولي سعة 3 لتر 6 سلندر قوة 335 حصان و332 رطل-قدم من عزم الدوران يدفعها من الصفر وحتى 100 كيلومتر خلال 4.8 ثانية فقط لتسري القوة عبر نظام xDrive للدفع الرباعي.
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