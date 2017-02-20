“بي إم دبليــو” تعتــزم طرح أكثـر من 25 موديلا جديدا

آخر تحديث : فبراير 20th, 2017 8:29 مساءً
فبراير 20, 2017 Wakteldjazair سيارات 0
تنوي “بي إم دبليو” إجراء فيس ليفت لعديد من موديلاتها وإضافة منتجات جديدة كليا بخطوط إنتاجها على مدار الخمس سنوات المقبلة..
وعلمت الجريدة الألمانية أوتو موتور آند سبورت أن ما لا يقل عن 28 موديل “بي إم دبليو” محدّث أو جديد سيصل الأسواق ابتداء من العام الجاري وحتى 2021، لتبدأ هذه الرحلة من معرض سيارات جنيف خلال مارس المقبل رفقة “بي إم دبليو” الفئة الخامسة تورينج الجديدة.
وحسب التقارير فقريبًا سيتم استبدال “بي إم دبليو” الفئة الخامسة GT بالفئة السادسة GT وستحصل على كافة تكنولوجيات الفئة الخامسة الجديدة وسينخفض وزنها بقدر 100 كيلوغرام وستحصل على خيارات واسعة من محركات 4 و6 و8 سلندر بقوة تتراوح بين 190 و465 حصان.
وخلال العام الجاري أيضًا سيتم تدشين “بي إم دبليو” X2 بمحركات صغيرة مأخوذة من X1 وM5 الجديدة كليا و M2 GTS والجيل القادم من X3 لتكون أول إس يو في تستند على منصة CLAR، أيضًا يُكشف عن أنّ هاته المنصة ستستند عليها X7 المنتظرة طويلاً.
وخلال العام المقبل ستقوم “بي إم دبليو” بتدشين سيارتها الرياضية Z5 والتي يتم تطويرها حاليا جنبًا إلى جنب مع تويوتا التي تطوّر الجيل القادم من السوبرا، وأيضًا سيتم تدشين الجيل القادم من الفئة الثالثة والـX5، كما أن “بي إم دبليو” الفئة الثامنة سيُعاد إحياؤها خلال 2018 وطرح بديلها “الكابورليه” مكشوف السقف في 2020.
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