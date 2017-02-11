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بيـــراف مترشــــح لانتخابات “الكوا”

فبراير 11, 2017 همسات 0

بيـــراف مترشــــح لانتخابات “الكوا”

أكدت مصادر لـ”وقت الجزائر”، أن رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، المنتهية عهدته مصطفى بيراف، أعلن لأعضاء مكتب “الكوا” عزمه على الترشح مجددا للبقاء على رأس الهيئة الرياضية، ويبقى حاليا الوحيد المتواجد في سباق الترشح، ولا شخص أعلن نيته في منافسته، ويملك بيراف تضامنا واسعا داخل اللجنة الأولمبية، ويستحق مواصلة العمل، خاصة وأنه قدم الكثير وساهم في إعادة الهيئة إلى سالف عهدها منذ التحاقه بالمنصب، وتجاوز مختلف المشاكل التي أرادت أن تعصف بالكوا، خلال الفترة السابقة.

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