بيـع هاتــف هتلـــر الخاص بـ 243 ألــــف دولار

كان بحوزة نجل ضابط بريطاني

بيع هاتف السفر الشخصي الخاص بالزعيم النازي الألماني أدولف هتلر يوم اأمس الأول بمبلغ 243 ألف دولار في دار للمزادات بالولايات المتحدة.

وذكرت دار “الكسندر هيستوريكال اوكشنز” للمزادات، ومقرها مدينة تشيسابيك، بولاية ماريلاند الأمريكية أن الهاتف بيع في المزاد بعد أن رسا على مشتر عبر الهاتف لم تكشف عن اسمه.

وكان ضابط بريطاني قد حصل على الهاتف من ضباط روس خلال زيارته لمخبأ هتلر في برلين بعد أيام فقط من سقوط العاصمة الألمانية في عام 1945 . وعرض نجل الضابط البريطاني الهاتف للبيع في مزاد.

وكان قد تم تحديد سعر بدء المزاد بـ100 ألف دولار. وعرض كتالوغ المزاد العديد من الصور للهاتف، الذي صنعته شركة “سيمنز” في برلين، وتم حفر اسم هتلر عليه، وقد تحول لونه الأسود إلى اللون الأحمر.

ويبدو أن الهاتف تعرض لضرر ناجم عن حريق في مرحلة ما، لكنه بشكل عام يبدو سليما تماما. كما أكدت دار المزادات أن الأبحاث والصور أثبتت مصدر الهاتف وأصالته.