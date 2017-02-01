بول بوت لن يدرب “الخضر”

رد مدرب إتحاد الجزائر، بول بوت، في ندوة صحفية نشطها صبيحة أمس بملعب عمر حمادي بالعاصمة، على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان يود الترشح لتدريب المنتخب الوطني خلفا لمواطنه جورج ليكنس، الذي استقال في أعقاب الإقصاء من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا 2017، التي تختتم يوم الأحد المقبل بالغابون.

وقال التقني البلجيكي في هذا الصدد: “لن أترشح لأكون مدربا للمنتخب الجزائري، ولدي عقد مع فريقي يلزمني احترامه”.. ويحظى هذا المدرب باحترام كبير من قبل الجزائريين، خاصة بعد تألقه مع منتخب بوركينافاسو، الذي اكتسب معه خبرة مهمة، بل قاده إلى نهائي المسابقة القارية، التي جرت في جنوب إفريقيا عام 2013، وإلى المباراة الفاصلة المؤهلة إلى مونديال 2014 التي خسرها أمام نظيره الجزائري.