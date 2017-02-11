بولنــــوار يطمئـــن المستهلكيــــن

كتب رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، على موقع التواصل الاجتماعي أمس خبرا مفرحا: انخفاض أسعار (الطماطم – القرعة – الفول) بمعدّل 15 دج في الكلغ، بعدما عرفت أسعار الخضر في الآونة الأخيرة ارتفاعا محسوسا ورهيبا، ما جعل المواطن البسيط يشتكي من هذا الغلاء الفاحش، بالرغم من سقوط كميات معتبرة من الأمطار في اغلب ولايات الوطن.