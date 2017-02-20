بوطرفــــة يلتقـــي نظيـــره المـــالي

في إطار اتفاق التعاون الطاقوي بين البلدين

تحادث وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة، أمس بالجزائر، مع الوزير المالي للطاقة والماء، مالك الحسيني، حيث تمحور اللقاء حول سبل وإمكانيات التعاون الطاقوي بين البلدين. وقد تطرق الوزيران خلال هذا اللقاء الذي يدخل في إطار اتفاق التعاون الطاقوي الموقع من طرف اللجنة الثنائية الجزائرية المالية شهر نوفمبر 2016 في باماكو بمالي، إلى إمكانيات تجسيد هذا التعاون الثنائي، وتمكين مالي من الاستفادة من الخبرة الجزائرية في هذا المجال.وذكر بوطرفة في تصريح للصحافة في أعقاب هذا اللقاء، أن الجزائر حاضرة في مالي، وذلك عبر نشاطات عديدة خصوصا في قطاع الطاقة. وأبرز بوطرفة أيضا قدرات الجزائر لوضع خبرتها في متناول مالي، خصوصا أن البلدين لهمــــــا نقاط تشابه جغرافي، وذلك لإنجاز وتسيير محطات كهروضوئية ومحطات بطاقة الرياح، وذلك زيادة إلى تطوير شبكات الكهرباء.

وفي هذا الخصوص، ستجتمع فرق تقنية لكــــــلا البلدين، من أجل وضع ورقــــــة طريق، لتجسيد المشاريع المسجلة في إطار اتفاق التعاون.

من جهته، قال الحسيني، إن هدف اللقاء مع بوطرفة، تمثل أيضا في تحديد ميكانيزمات حقيقية لتجسيد البرنامج الذي سطّرته السلطات المالية، والهادف إلى إيصال الكهرباء لسكان المناطق النائية في آفاق 2020.وفي نفس الصدد، أبرز أهمية التعاون مع الجزائر لتطوير محطات بشمال مالي.

ومن بين هذه المشاريع، ذكر الوزير المالي محطات هجينة بـ40 ميغاواط في غاو وبـ40 ميغاواط في تمبكتو ومشروع محطة بـ 200 ميغاواط عبر باقي تراب مالي. وإذ أكد أن نسبة التغطية الكهربائية في بلاده تقارب 36 بالمائة، فقط قال السيد الحسيني، إن الهدف المسطّر هو التحول من حالة بلد عاجز إلى بلد مصدر لهذه الطاقة، بفضل استغلال أفضل للموارد التي تتوفر عليها البلاد. وكان الوزير المالي -الذي شرع أمس في زيارة إلى الجزائر تدوم يومين- قد التقى كذلك وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، حيث تحادثا حول سبل الشراكة بين البلدين في مجال الماء.

نسرين.ف