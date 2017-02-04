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بوضياف: “سنضع حدا لظاهرة نقص أدوية علاج السرطان”

فبراير 04, 2017 الحدث 0

بوضياف: “سنضع حدا لظاهرة نقص أدوية علاج السرطان”

قال بأن السنة الجارية ستعرف تحولات كبرى في مكافحة الداء

أكد، أمس، وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، من سطيف، أن وزارته بصدد اتخاذ الإجراءات الضرورية، التي تسمح بوضع حد لظاهرة نقص الأدوية المستعملة في علاج السرطان، والإسراع في تحسين العرض الخاص بطب الأورام والعلاج بالأشعّة والشروع في تنفيذ المخطط متعدد القطاعات للوقاية ومكافحة عوامل الخطر، من بين ثماره تحسين التكفل الطبي بشكل خاص، في طب الأورام الذي يتواجد اليوم عبر كافة ولايات الوطن، بشكل يضمن علاجا جواريا بواسطة موارد علاجية حديثة.
وبخصوص العلاج بالأشعة، أكد عبد المالك بوضياف، أن الجهود التي بذلتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سمحت بتحسين الأداء المقدم، حيث ارتفع عدد المسرعات في القطاع العام من 07 أجهزة خلال ديسمبر 2013 إلى 22 جهازا في جانفي 2017، وهي التجهيزات التي تكلف الخزينة العمومية مبلغ 6 ملايين أورو للمسرعة الواحدة.
وفيما يخص المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015-2019، الذي أقرّه رئيس الجمهورية، كشف بوضياف، عن تنصيب لجنة وطنية توجيهية للمخطط الوطني لمكافحة السرطان يرأسها شخصيا، من بين مهامها، ضمان متابعة وتقييم تنفيذ المخطط الوطني لمكافحة السرطان، إضافة إلى شروع الوزارة في برنامج تكويني في طب الأورام لفائدة الأطباء العامين على مستوى الوطن، ستشمل هذه العملية كافة الأطباء العامين مع نهاية 2019.
كما كشف ذات المسؤول، أنه سيتم خلال السنة الجارية، سن إجراءات للتحكم الأمثل في مسار المريض، ووضع توجيهات ستعرف تحولات كبرى في مكافحة السرطان، طالما أن وزارة الصحة تقوم بمنح الأولوية لدعم إجراءات الوقاية الأولى وتعميم الكشف وترسيم الشبكات التي تضمن استمرار التكفل بمرضى الوزارية المتعلقة بالإستراتيجيات العلاجية، وتعزيز البرامج الموجودة فيما يخص الكشف المبكر، كسرطان عنق الرحم، الذي تراجع من المرتبة الأولى إلى الثالثة بالنسبة لأنواع السرطان لدى النساء.

سليم.خ

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