بوروسيا دورتموند يتطلع لانتفاضة أوروبية أمام بنفيكا

أظهر بوروسيا دورتموند وجهين هذا الموسم، حيث يختلف مستواه الباهت محليا عن أدائه القوي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والذي يأمل في مواصلته عندما يواجه بنفيكا في ذهاب دور الستة عشر اليوم الثلاثاء.

وبعد فوزين في آخر سبع مباريات في الدوري ابتعد فريق المدرب توماس توخيل عن سباق المنافسة على اللقب وتركته هزيمته المفاجئة يوم السبت 2-1 أمام دارمشتاد متذيل الترتيب بعيدا بفارق 15 نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر.

لكن الفريق القادم من منطقة الرور يقدم أداء مذهلا في دوري الأبطال حيث سجل 21 هدفا وهو رقم قياسي ليعتلي صدارة مجموعته متفوقا على العملاق ريال مدريد حامل اللقب. ويأمل بطل أوروبا 1997 ووصيف البطل قبل أربع سنوات في تكرار هذا المستوى الرفيع في مباراة الذهاب في لشبونة. وسيفتقد بنفيكا لاعبه الصربي أندريه زيفكوفيتش بسبب الإيقاف، لكن بعد الفوز الرابع في آخر خمس مباريات لم يكن الفريق ليتمنى دخوله هذه المواجهة بحال أفضل من ذلك.