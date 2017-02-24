بوتفليقـــة يدعــو الجزائرييــن إلـــى الصمـــود

لمواجهــــة مخلفــــات الأزمـــــة الماليـــــة

توجه رئيس الجمهورية إلى الشعب بدعوته إلى “الصمود أمام الأزمة المالية”، وطالب الدولة بإصلاحات ضرورية تتخذ (في مختلف المجالات) من أجل “نهضة (ونقلة) اقتصادية” تراعي “الرأسمالية الوطنية”.

الرئيـــــس يحســــم فـــي خيــار “الرأسماليـــة الوطنيــة”

هذا ما ميز رسالة رئيس الجمهورية، أمس، وبمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس اتحاد العمال وتأميم المحروقات. وجاء في الرسالة “أن بلادنا أصبحت اليوم ضحية أزمة اقتصادية تهز الدول المتقدمة، مرفوقة بتراجع أسعار النفط وتذبذب سوقها الدولية، وإذا كانت أسباب المصاعب المالية الحالية لدولتنا ذات أصل خارجي، فلها آثار على وتيرة التنمية، آثار تمكنا من تحجيمها، بفضل التدابير الرشيدة، التي اتخذناها، خلال السنوات الأخيرة”. وتابع الرئيس يقول “إنما أردت أن أوصل إليكم نداء إلى الأمل في قدرات الجزائر، نداء إلى الصمود أمام أمواج الأزمة المالية الحالية، نداء إلى التمعن في تضحيات أسلافنا لكي نخرج، مرة أخرى، منتصرين من أوضاعنا المالية الصعبة حاليا”.

وذكر الرئيس “أن الانتصار الجذري والمستدام على هذه الأزمة المالية، وجعل الجزائر في مأمن من تكرارها، يتطلب منا نحن الجزائريات والجزائريين، لا غير، نهضة قوية متعددة الجوانب، لكي نعيد مسار بناء اقتصاد وطني متحرر من هيمنة المحروقات ومتنوع، مثل تنوع قدرات بلادنا الفلاحية والسياحية والمنجمية والصناعية وغيرها”.

واعتبر الرئيس هذه المعركة بمثابة “نداء واجب وطني”. وقال انه “على الدولة الاستمرار والإسراع في تنفيذ برامجنا الوطنية للإصلاحات، في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية، وعلى الدولة كذلك إضفاء المزيد من التجانس، بين حرصها على ضمان القدرة الشرائية للعمال والتكفل بأوضاع طبقاتنا المعوزة من جهة، ومن جهة أخرى ضبطها للسوق وحماية المستهلكين من جحيم المضاربة واستنزاف مداخليهم وتدهور مستوى معيشتهم”.

وحرص الرئيس على “تعزيز خياراتنا الوطنية الاجتماعية الموروثة من ثورتنا المجيدة”، من حيث أنها “أصبحت خيارات في صلب ثوابتنا الوطنية”. ويقصد بذلك عدم القفز على البعد الاجتماعي في أي إصلاحات تتخذ، ومن ذلك مثلا ما تعلق بالدعم الاجتماعي للدولة، والذي تحصره فقرات سابقة من رسالته في المعوزين، زيادة على ضمان القدرة الشرائية وغيرها. بينما ذكر الرئيس أنه “علينا جميعا أن نتطور أكثر في نظرتنا إلى الرأسمالية الوطنية النزيهة وإلى الشراكة الأجنبية العادلة كشركاء استراتيجيين للعمال في بناء التنمية الاقتصادية، ومن ثمة تقبل بأريحية أقوى الإصلاحات الضرورية لكي تتحسن ظروف الاستثمار في بلادنا”.

ولعلها المرة الأولى يتحدث مسؤول في الجهاز التنفيذي، ورئيس الجمهورية بالذات، عن “رأسمالية وطنية”، ليكون المغزى واضحا من انه تم تخطي حالة التردد، وانه تم الحسم أخيرا في النهج “الرأسمالي”، مع واجب تكييف الخيار مع متطلبات الجزائر.

وإذ يرتقب أي إجراءات ستتخذ على مختلف الأصعدة، تقيدا بمضمون رسالة الرئيس، بمناسبة 24 فيفري. فقد دعا الرئيس في ذات الرسالة إلى إحداث “نهضة اقتصادية”، واعتبرها “نقلة تستوقفنا اليوم لكي نضمن مستقبل اقتصادنا وتنمية بلادنا، نقلة تتطلب منا عدم الإصغاء للأطروحات الدوغماتية للخطب التشاؤمية، نقلة تتطلب منا تمعن وتقليد وقفات ونضال شعبنا بالأمس، من أجل الحرية ثم من أجل التنمية”.

عبد العالي خدروش