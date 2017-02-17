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بوتفليقة يعلن استعداد الجزائر لتفعيل مؤسسات الإتحاد المغاربي

فبراير 17, 2017 الحدث 0

بوتفليقة يعلن استعداد الجزائر لتفعيل مؤسسات الإتحاد المغاربي

فــــي الذكـــرى الــ 28 لتأسيســــه

أكد، أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عزم واستعداد الجزائر لبذل مزيد من التعاون مع باقي الشعوب والقيادات المغاربية الشقيقة لكي “يكرس الإتحاد المغاربي وجوده أكثر فأكثر، ويأتي بمساهمته خدمة لوحدة الأمة العربية والإتحاد الإفريقي”.

أوضح عبد العزيز بوتفليقة، أمس، في برقيات تهنئة بعث بها إلى قادة دول إتحاد المغرب العربي بمناسبة الذكرى الـ 28 لتأسيس الاتحاد، أن “حلول هذه الذكرى العزيزة علينا يعد فرصة سانحة للتمعن في حلم شعوب منطقتنا المغاربية ببناء صرح وحدوي يدفع بتنمية وازدهار شعوبنا، ويساهم في رفع كلمة ومواقف مغربنا العربي، ضمن مختلف التجمعات الإقليمية والجهوية والقارية التي تميز عالمنا الحالي”.
واعتبر الرئيس، في برقيات التهاني التي بعث بها إلى كل من ملك المغرب محمد السادس، والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج، أن “حلول هذه الذكرى العزيزة علينا يعد فرصة سانحة للتمعن في حلم شعوب منطقتنا المغاربية، منذ وهلة الاستعمار، ببناء صرح وحدوي يدفع بتنمية وازدهار شعوبنا، ويساهم في رفع كلمة ومواقف مغربنا العربي، ضمن مختلف التجمعات الإقليمية والجهوية والقارية، التي تميز عالمنا الحالي”.
وقال رئيس الدولة في برقياته “صحيح أن اتحاد المغرب العربي مستوقف اليوم، من أجل المزيد من الجهد والعمل، بغية تحقيق روح وأهداف معاهدة مراكش التي أسسته”، مؤكدا “عزم واستعداد الجزائر، شعبا وقيادة، لتظافر جهودها مع باقي الشعوب والقيادات المغاربية الشقيقة لجعل اتحادنا المغاربي يكرس وجوده أكثر فأكثر، ويأتي بمساهمته خدمة لوحدة الأمة العربية والإتحاد الإفريقي، وخدمة كذلك لتعزيز الأمن والسلم والاستقرار في الفضاء المتوسطي”.
وأشار رئيس الجمهورية إلى “عزم واستعداد الجزائر، شعبا وقيادة، لتظافر جهودها مع باقى الشعوب والقيادات المغاربية الشقيقة لجعل اتحادنا المغاربي يكرس وجوده أكثر فأكثر، ويأتي بمساهمته خدمة لوحدة الأمة العربية والإتحاد الإفريقي، وخدمة كذلك لتعزيز الأمن والسلم والاستقرار فى الفضاء المتوسطى”.


لخضر داسة

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