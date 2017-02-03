بوتفليقة يستدعي الهيئة الناخبة يـــوم 04 مــــاي المقبــــل

تحسبــــــا للانتخابـــات التشريعــــية القادمــــــة

إستدعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الهيئة الناخبة، ليوم الخميس 4 ماي 2017، لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

أوضحت رئاسة الجمهورية في بيان لها، أنه “بموجب أحكام المادة 91-6 من الدستور وأحكام القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات، وقع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، المرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 4 ماي 2017، بغرض انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني”.

وأضاف ذات البيان أن “المرسوم، الذي وقعه رئيس الجمهورية، حدد الفترة الممتدة ما بين 8 و22 فيفري الجاري للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية”. وينص القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي ليوم 25 أوت الماضي، في مادته 25 مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، أن “الهيئة الناخبة تستدعى بموجب مرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة، التي تسبق تاريخ الانتخابات”.

وجاء استدعاء الهيئة الانتخابية بعد المراجعة السنوية للقوائم وذلك ما بين 1 و30 أكتوبر المنصرم، وقد تم تسهيل هذه المراجعة بفضل التكنولوجيات الجديدة والسجل الوطني للحالة المدنية، الذي يمنع التسجيل المزدوج للناخبين، حيث انه من المقرر أيضا إجراء مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 22 فيفري الجاري، بموجب مرسوم رئاسي يتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية.

ويرى المتتبعون للشأن السياسي انه وبعد استدعاء الرئيس بوتفليقة للهيئة الناخبة، ستشرع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات برئاسة عبد الوهاب دربال، في مباشرة مهامها ميدانيا، بعدما انتهت من انتخاب أعضائها الدائمين والبالغ عددهم 10 وهم ملزمون بمواصلة عملهم داخل الهيئة لمدة 5 سنوات كاملة، كما وزعت اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مهام الأعضاء الـ400 الباقين الذين يشكلون المداومات الولائية للهيئة، بمعدل 8 أعضاء لكل مداومة، على أن يكونوا أعضاء موسميين في الهيئة يزاولون مهامهم الرقابية في كل عملية انتخابية على مدار خمس سنوات يتكفلون بمراقبة ثلاثة استحقاقات وطنية هي الانتخابات التشريعية والمحليات والانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل 2019.

نسرين فرحاني