بوتفليقة يستجيب لمنظري الاقتصاد الوطني الحر ويتجاهل معاديهم

موقفه جاء على إثر نقاش وطني بشأن الأزمة:

حمــس: “المعارضـــة والمــوالاة شركـــاء فـــي تجســـيد نهضـــة اقتصاديــــة”

العمـــال: “لا توجـــد رأسماليـــة وطنيـــة مستقلــة عــن الرأسماليـة العالمية”

هل استجاب رئيس الجمهورية، في رسالته لمناسبة ذكرى 24 فيفري، لرؤى بعضهم في الساحة بشأن الذهاب إلى انتقال اقتصادي وتحرير الاقتصاد أكثر؟ وهل يكون قد تجاهل، في نفس الوقت آخرين، في تخوفهم من فرض التوجه الرأسمالي على حساب الخيار الاشتراكي؟

بصرف النظر عن واجب اهتمام الساحة، أحزابا ونقابات وفعاليات، بخطاب رئيس الجمهورية، لمناسبة عيد وطني (ذكرى مزدوجة لتأسيس اتحاد العمال وتأميم المحروقات)، فإن مطالبة الرئيس، في ذات الرسالة، بإصلاحات ونهضة، في كل القطاعات، من اجل بناء المسار الاقتصادي، هو موقف جاء على اثر نقاش جرى منذ أشهر في الساحة، بشأن ما يتطلب القيام به لمواجهة الأزمة.

وتعتبر حركة “حمس” من بين الأحزاب التي تدعو إلى انتقال اقتصادي، فهل ينسجم مضمون رسالة الرئيس مع نظرتها؟ ويقول عضو المكتب التنفيذي في الحركة، زين الدين فرحات، لـ«وقت الجزائر”، “إننا نقدر لرئيس الجمهورية حديثه عن النهضة الاقتصادية، غير أن ذلك سيكون مجرد كلام على الورق، لو لم يلتزم التنفيذيون في الحكومة بتجسيده في الميدان، وبممارسة فعلية، فجميل ما يقوله الرئيس، لكن ينبغي أن يتحول إلى فعل وممارسة فعلية”.

ونيابة عن “حمس”، دعا فرحات الحكومة إلى “تطبيق مضمون ما جاء في رسالة الرئيس، بشأن إصلاحات ونهضة في مختلف المجالات”، مع ضرورة “إشراك الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في تجسيد مثل هذه التطلعات”.

وقال فرحات إنه “جدير بالدولة أن تتعاون مع أحزاب متعمدة، مع المعارضة، كما مع الموالاة، إذ انه في كثير من الدول تكون الاستفادة من المعارضة أكثر”. ليضيف “يجب الاستفادة من الأحزاب كشركاء، ولو كمعارضين، فالمعارضة هي من تصحح الأخطاء وتصوب وتوجه إلى نموذج أفضل”.

وضمنيا يقصد فرحات أن موقف الرئيس يأتي استجابة لرؤى سبق أن طرحتها بعض الأحزاب، ومنها “حمس”، بدعوتها إلى انتقال اقتصادي وإصلاحات اقتصادية.

وفي مقابل هذا، حتما سيجد حزب العمال أن الرئيس قد تجاهل رؤيته وخالفها تماما، بدعوته الجميع إلى “تطوير النظرة إلى الرأسمالية الوطنية والشراكة الأجنبية”. هذا التوجه تؤكده رسالته، على نحو تحرير الاقتصاد، وجعله أكثر رأسماليا منه اشتراكيا، وهو التوجه الذي من المؤكد انه لا يتوافق مع نظرة حزب العمال.

وتعقيبا على هذا تقول العضو القيادي في الحزب، نادية شويتم، إنه “لا يوجد نظام رأسمالي وطني مستقل، وهناك فقط العولمة ونظام رأسمالي عالمي، فأي رأسمالية لا يمكن أن تكون مرتبطة سوى بالعولمة والرأسمالية العالمية المتوحشة”.

عبد العالي خدروش