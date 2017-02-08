بوتفليقة يؤكد على “تدعيم أسس العلاقات الثنائية المتميزة”

آخر تحديث : فبراير 8th, 2017 9:28 مساءً
فبراير 08, 2017 Wakteldjazair الحدث 0
في ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف
أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة موجهة لنظيره التونسي على عزم الجزائر على “تدعيم أسس العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين والارتقاء بها إلى مستويات أعلى، تستجيب لطموحات شعبينا إلى مزيد من التعاون والتضامن والانسجام بما يخدم مصلحتهما المشتركة في النمو والرقي والتطور”.
وكان ذلك في برقية تهنئة بمناسبة الذكرى الـ 59 لأحداث ساقية سيدي يوسف أعرب فيها لنظيره التونسي عن تمنياته “بدوام الصحة والهناء والعافية وللشعب التونسي الشقيق باستمرار النماء واطراد الازدهار، في ظل السكينة والأمن والطمأنينة”.
وأضاف رئيس الجمهورية قائلا “وإذ استذكر ما لهذه المناسبة المجيدة التي امتزجت فيها الدماء الزكية لشهدائنا الأبرار الذين سقطوا خلال هذه الأحداث، من دلالات عن عميق التلاحم الأخوي الذي يجمع بين الشعب الجزائري وشقيقه التونسي الذي لم يتوان في احتضان ثوار الجزائر ودعم نضاله من أجل الحرية والانعتاق من نير الاستعمار الغاشم، فإني أقف ترحما على أرواح ضحايا آلة العدوان الهمجي ذات يوم من 8 فبراير 1958 سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بمغفرته ورحمته التي وسعت كل شيء ويسكنهم فسيح جناته التي عرضها السماوات والأرض”.
وأضاف رئيس الجمهورية “لا يفوتني أن أؤكد لفخامتكم عزمنا الراسخ في تدعيم أسس العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بلدينا الشقيقين والارتقاء بها إلى مستويات أعلى تستجيب لطموحات شعبينا إلى مزيد من التعاون والتضامن والانسجام بما يخدم مصلحتهما المشتركة في النمو والرقي والتطور”.
ساسي.ب
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