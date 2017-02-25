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بن غبـريــــط تأمـــر بتكويـــن مستشـــاري التربيـــة

فبراير 25, 2017 الحدث 0

بن غبـريــــط تأمـــر بتكويـــن مستشـــاري التربيـــة

للحد من انتشار ظاهرة العنف والمخدرات داخل المدارس

أمرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، المستشارون التربويون، عبر كافة التراب الوطني، بضرورة إجراء تكوين في تقنيات الاتصال الحديثة لمحاربة العنف المدرسي وانتشار المخدرات في المؤسسات التربوية.
 كشفت مصادر عليمة لـ”وقت الجزائر”، أن المسؤولة الأولى عن قطاع التربية، فرضت على جميع المستشارين التربويين، إجراء تكوين خاص بتقنيات الاتصال الحديثة في جميع ولايات الوطن، وهذا من أجل القضاء على ظاهرة العنف وانتشار المخدرات وسط الحرم المدرسي.
وحسب ذات المصادر، فإن التقنيات القديمة التي كان ينتهجها هؤلاء المستشارين للحد من ظاهرة العنف داخل المؤسسات التربوية لم تجد نفعا، كما أنها لم تقض على هاته الظاهرة، التي باتت تهدد مستقبل التلاميذ، بعدما أصبح مسلسل الاعتداءات داخل المدارس، والذي وصل إلى حد القتل وحمل السلاح الأبيض وسط التلاميذ يتكرر يوميا، مما جعل الأولياء يدقون ناقوس الخطر ويستنجدون ببن غبريط من أجل وضع إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة، التي أصبحت كابوسا يهدد التلاميذ وأولياءهم.
وأردفت نفس المصادر، أن تقنيات الاتصال الحديثة التي سوف يتعلمها المستشارين التربويين، عن طريق إجراء تكوين خاص من طرف خبراء في جميع ولايات الوطن، حيث يتم من خلال هذا التكوين، تقديم تقنيات حديثة تتأقلم، مع التطورات الحديثة، كما أنها سوف تساعد التلاميذ على إحساسهم بالخطر وروح المسؤولية قبل قيامهم بأي أمر يهدد أمنهم وسلامتهم.
ويأتي هذا الإجراء، بعد انتشار ظاهرة الاعتداءات والمخدرات، وسط الحرم المدرسي، مما جعل الوزارة تدق ناقوس الخطر، لا سيما بعد وفاة تلاميذ جراء طعنات قاتلة من زملائهم، وهو ما جعل الوزارة تقوم بإجراء تكوين في تقنيات الاتصال للمستشارين التربويين للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، التي استفحلت وانتشرت داخل المدارس الجزائرية.
وكانت وزارة التربية، قد قامت بالتوقيع في مارس 2016 على اتفاقية مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، والتي تضع آليات للعمل المشترك في مجال تأمين وحماية المدرسة ومحيطها من العنف والوقاية من المخاطر، التي قد تشكلها بعض مواقع الإنترنيت، من خلال تكوين الأساتذة وتوعية التلاميذ.

صبرينة دلومي 

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