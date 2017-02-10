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بن غبريط تلتقي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية

فبراير 10, 2017 الحدث 0

بن غبريط تلتقي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية

لبحث التعاون في المجال التربوي

شكلت وضعية التعاون بين الجزائر وفرنسا في الميدان التربوي، محور لقاء بين وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط ورئيسة لجنة الشؤون
الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية، إليزابت غيغو، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وقد قدمت الوزيرة بالمناسبة، عرضا عن النظام التربوي بالجزائر، مع تسليط الضوء على المجهودات المبذولة من طرف الدولة الجزائرية، والتي تمنح الأولوية لقطاع التربية، وعلى الإصلاحات التي باشرتها الوزارة منذ سنة 2003، وكذا الورشات الكبرى قيد الإنجاز، والتي تسمح برفع الرهانات، للوصول لمدرسة نوعية- يضيف ذات المصدر

ن.ف

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